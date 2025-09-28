Στις 17/12 ο τελικός του Διηπειρωτικού με την Παρί να… περιμένει αντίπαλο

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα παίξει στις 17 Δεκεμβρίου 2025, στην Ντόχα, τον πρώτο της τελικό Διηπειρωτικού Κυπέλλου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (28/9) από την FIFA.

Στην νέα μορφή του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται με την συμμετοχή των ηπειρωτικών πρωταθλητών, οι κάτοχοι του ευρωπαϊκού Champions League (σ.σ. η Παρί Σεν Ζερμέν για το 2025) έχουν προκριθεί απ΄ευθείας στον τελικό.

Ο αντίπαλος της Παρί Σεν Ζερμέν θα προκύψει στις 13 Δεκεμβρίου από τον τελικό πλέι οφ, που ονομάζεται Challenger Cup, μεταξύ της Πίραμιντς από την Αίγυπτο, πρωταθλήτριας Αφρικής και νικήτριας των προηγούμενων πλέι οφ και του νικητή του αγώνα μεταξύ της μεξικανικής Κρους Αζούλ, πρωταθλήτριας Κεντρικής, Βόρειας Αμερικής και Καραϊβικής και της νικήτριας του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Η διοργάνωση της Νότιας Αμερικής βρίσκεται στην ημιτελική φάση, με αντιπάλους την LDU Κίτο από τον Ισημερινό και την βραζιλιάνικη, Παλμέιρας από την μία πλευρά και την Ρασίνγκ από την Αργεντινή εναντίον της Φλαμένγκο από την Βραζιλία από την άλλη. Οι δύο αγώνες του Διηπειρωτικού Κυπέλλου που καθορίζουν τον άλλο φιναλίστ, δηλαδή ο αγώνας της Αμερικής και στην συνέχεια ο ημιτελικός μεταξύ του νικητή και της Πίραμιντς, θα διεξαχθούν επίσης στη Ντόχα, όπως ανακοινώθηκε από την FIFA.

Από το 1960 έως το 2004, το Διηπειρωτικό Κύπελλο έθετε αντιμέτωπους τους πρωταθλητές Ευρώπης και Νότιας Αμερικής. Από το 2005, μετονομάστηκε σε Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ενσωματώνοντας τους άλλους πρωταθλητές ηπείρων. Από το 2024, η FIFA αποφάσισε την διεξαγωγή του Παγκοσμίου κυπέλλου συλλόγων κάθε τέσσερα χρόνια με 32 ομάδες.

Η Τσέλσι επικράτησε στην πρώτη διοργάνωση το περασμένο καλοκαίρι, νικώντας στον τελικό την Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0), ενώ το 2024, η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τον πρώτο επαναληπτικό αγώνα του Διηπειρωτικού Κυπέλλου εναντίον της μεξικανικής ομάδας Πατσούκα (3-0).

