ΚΕΔ: Εξετάσαμε τη φάση με ημιαυτόματο οφσάιντ, δεν έπρεπε να μετρήσει το 2ο γκολ που δέχτηκε ο Ολυμπιακός – ΒΙΝΤΕΟ

Με ανακοίνωση της η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) αναφέρει πως το 2ο γκολ που πέτυχε ο Λεβαδειακός στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” δεν έπρεπε να μετρήσει, και τονίζει ότι η δυσλειτουργία του VAR δεν επέτρεψε στον διαιτητή να εξετάσει την φάση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΕΔ:

«Το πρωτόκολλο του VAR εφαρμόστηκε σωστά σε μία απόφαση οφσάιντ/μη οφσάιντ κατά τη διάρκεια της 5ης αγωνιστικής της SL1 χθες.

Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού σημειώθηκε χθες χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιθανής παράβασης οφσάιντ που προηγήθηκε πριν από την επίτευξη του τέρματος, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου περίπου 17 λεπτών, στην οποία παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα από τον πάροχο της τεχνολογίας VAR, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα παροχής εικόνων ριπλέι στο VAR ούτε χρήσης του ημιαυτόματου οφσάιντ (σε αυτό το διάστημα οι οθόνες δεν λειτουργούσαν εξ ολοκλήρου και ήταν μαύρες).

Αυτή η δυσλειτουργία στο λογισμικό του παρόχου VAR λόγω τεχνικών προβλημάτων, είχε παρουσιαστεί επανειλημμένα στη διάρκεια του αγώνα, όπως αναγνώρισε η εταιρεία, η οποία θα προβεί σε σχετική δήλωση τις επόμενες ημέρες.

Όταν προκύπτει μια τέτοια δυσλειτουργία του συστήματος, ο διαιτητής λαμβάνει την τελική απόφαση βάσει της δικής του αντίληψης και των πληροφοριών που λαμβάνει από τον βοηθό διαιτητή.

Στη συνέχεια, ο διαιτητής και ο τέταρτος διαιτητής παρέχουν εξηγήσεις στους δύο αρχηγούς και στους δύο προπονητές, ώστε να διευκρινίσουν τις συνθήκες που αφορούν στη διαδικασία λήψης της απόφασης.

Η μη δυνατότητα πρόσβασης στα ριπλέι της φάσης οδήγησε στην αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης, που ήταν ακύρωση του γκολ για θέση οφσάιντ, την οποία τελικά μπορέσαμε να αναλύσουμε μετά τη λήξη του αγώνα, οπότε και αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα.

Είναι σαφές ότι τα χθεσινά τεχνικά προβλήματα είχαν μεγάλη επίδραση στη σωστή λήψη αποφάσεων. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας θα εξετάσει το ζήτημα της τεχνικής βλάβης με τον πάροχο της τεχνολογίας VAR, ώστε να διασφαλιστεί ότι τέτοιο ζήτημα δεν θα συμβεί ξανά στο μέλλον.

πηγή: ertsports.gr

