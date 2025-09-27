Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Επιστροφή στις νίκες με Τσικίνιο – Ο αγώνας διεκόπη για 15 λεπτά λόγω προβλήματος στο VAR

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός, Τσικίνιο

Στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League παραμένει ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 3-2 του Λεβαδειακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» σε αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής.

Ο Ρέτσος άνοιξε το σκορ στο 43′, ο Παλάσιος ισοφάρισε στο 58′, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα με τον Τσικίνιο στο 60′. Στο 79′ ο Γκούμας πραγματοποίησε το 2-2, ενώ το τελικό 3-2 διαμόρφωσε ο Τσικίνιο στο 90’+6 κι ενώ είχε μεσολαβήσει 15λεπτη διακοπή λόγω προβλήματος στο VAR.

 

Ήταν εξ αρχής δεδομένο ότι ο Λεβαδειακός δεν θα αποτελούσε εύκολη λεία, ακόμα και στο κατάμεστο γήπεδο του Φαλήρου. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου δύσκολα υποτάσσεται σε οποιονδήποτε αντίπαλο και το απέδειξε και σήμερα. Οι πρωταθλητές απείλησαν για πρώτη φορά στο 34′ όταν το σουτ του Ποντένσε βρήκε στο δοκάρι του Λοντίγκιν, ενώ ευτύχησαν να προηγηθούν σε κομβικό σημείο, λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Στο 43΄ ο Μουζακίτης εκτέλεσε κόρνερ και ο Ρέτσος με κεφαλιά νίκησε τους αμυντικούς των φιλοξενούμενων για να γράψει το 1-0.

Οι Βοιωτοί μπήκαν με θάρρος στο β΄ ημίχρονο, «ενόχλησαν» τον Τζολάκη με Τσάπρα και Παλάσιος στο ξεκίνημα και έφτασαν στην ισοφάριση στο 58΄. Ο Παλάσιος συνεργάστηκε με τον Όζμπολτ και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Δεν πρόλαβαν, όμως, να χαρούν την ισοφάριση. Εκατό δευτερόλεπτα αργότερα (60΄) ο Μουζακίτης έπιασε ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή, ο Λοντίγκιν βρήκε ελάχιστα τη μπάλα για να τη στείλει στο δοκάρι και ο Τσικίνιο ήταν εκεί να πάρει το «ριμπάουντ» και να ξαναδώσει το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους».

Στο 79΄ ο Γκούμας που μόλις είχε μπει ως αλλαγή, ισοφάρισε με εξαιρετικό γυριστό σουτ μέσα στην περιοχή. Το ματς διεκόπη για 15 λεπτά (!) λόγω προβλήματος στο σύστημα VAR, καθώς δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί το γκολ (για πιθανό οφσάιντ). Το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, άρα εφαρμόστηκε η αρχική απόφαση και το γκολ κατακυρώθηκε. Και αμέσως μετά το σενάριο της πρώτης ισοφάρισης, επαναλήφθηκε. Με την επανέναρξη του παιχνιδιού ο Τσικίνιο με ατομική προσπάθεια έγραψε το 3-2. Το ρολόι έδειχνε 90+6΄, όμως πρακτικά δεν είχαν περάσει ούτε δύο αγωνιστικά λεπτά από το γκολ του Λεβαδειακού. Έτσι ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με το ματς να ολοκληρώνεται στο 110ο λεπτό!

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ασφαλώς ο Τσικίνιο που «εκτέλεσε» δύο φορές τον Λεβαδειακό, τη στιγμή που ακόμα πανηγύριζε την ισοφάριση, και ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο 19χρονος χαφ πραγματοποίησε την καλύτερη εφετινή του εμφάνιση, με ώριμο και μεστό παιχνίδι και συνεισφορά στα πρώτα δύο γκολ της ομάδας του.

Διαιτητής: Κατσικογιάννης
Κίτρινες: Έσε – Λιάγκας, Τσοκάι, Κωστή, Πεντρόσο

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (76΄ Ροντινέι), Έσε, Μουζακίτης (63΄ Ντάνι Γκαρθία), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (63΄ Μάρτινς), Ποντένσε (75΄ Καμπελά), Ελ Κααμπί.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσοκάι (75΄ Γκούμας), Τσιμπόλα, Κωστή, Λαγιούς (75΄ Μανθάτης), Παλάσιος (90+9΄ Πεντρόσο), Όζμπολτ.

17:12 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

13:46 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

04:33 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

01:35 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

