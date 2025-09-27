Βασίλης Μπισμπίκης: «Ακόμα και που έπαθα αυτό με την υγεία μου, είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου»

Καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στην πρεμιέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» βρέθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόσφατη περιπέτεια που κλήθηκε να αντιμετωπίσει με την υγεία του.

«Το μυαλό μου πήγε πρώτα στον γιο μου. Όταν μπήκα μέσα (σ.σ. στο νοσοκομείο), είπα στη Δέσποινα: “Να πάρω τηλέφωνο τον γιο μου;”. Μου είπε, “Είσαι καλά; Τι να τον πάρεις τηλέφωνο; Τι να του πεις;” και της είπα “μα, μπορεί να μη ζήσω, κάτι να του πω”. Ευτυχώς, βέβαια, που δεν το πήρα το παιδί να τον τρελάνω» εξομολογήθηκε αρχικά ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Εκεί πήγες όμως το μυαλό μου. Δεν φοβήθηκα, όχι. Νόμιζα ότι φοβάμαι τον θάνατο, το δήλωνα κιόλας ότι “ο θάνατος για μένα είναι φόβος”. Τελικά, όμως, δεν έχω φόβο ούτε στον θάνατο» συνέχισε.

«Μάλλον δεν έχω κανέναν φόβο, τουλάχιστον δεν φοβάμαι τον θάνατο. Δηλαδή και που το έπαθα αυτό, είμαι κακό παράδειγμα ανθρώπου. Δεν έχω σταματήσει να κάνω μια ζωή λίγο… Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου σε σχέση με την υγεία του» πρόσθεσε ο ηθοποιός.