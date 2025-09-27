Φρανκ Νιλικίνα: «Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού έκαναν ξεκάθαρο το ότι με θέλουν» – Τι είπε για την προφορά του ονόματός του

Με δηλώσεις γεμάτες ενθουσιασμό, κίνητρο και προσδοκίες για τη νέα σελίδα στην καριέρα του, ο Φρανκ Νιλικίνα αφίχθη στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Γάλλος γκαρντ, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα του Πειραιά το πρωί της Παρασκευής (26/9), έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα από το Βελιγράδι και στις πρώτες του τοποθετήσεις εξέφρασε την ανυπομονησία του να ενταχθεί στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο διεθνής άσος αναφέρθηκε στους στόχους της σεζόν, τη συνύπαρξη με τους συμπατριώτες του στον Ολυμπιακό, τις πρώτες εντυπώσεις του από την ομάδα, αλλά και την υποδοχή που του επεφύλαξε το «ερυθρόλευκο» περιβάλλον.

Αναλυτικά:

Για την προφορά του ονόματός του: «Φρανκ Νι-λι-κί-να».

Για τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και περιμένω να αρχίσουν οι υποχρεώσεις. Δεν μπορώ να παίξω σήμερα, αλλά θα δω τον αγώνα, θα ολοκληρώσω την διαδικασία του να είμαι παίκτης του Ολυμπιακού και θα πάω στο γήπεδο για να συναντηθώ με τα παιδιά και τους υπόλοιπους στην ομάδα και θα ξεκινήσουμε».

Για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό φέτος: «Μεγάλους στόχους και μεγάλες φιλοδοξίες. Είναι λίγο αστείο γιατί ατομικά μόλις τώρα ήρθα τώρα και θα γίνω μέρος της διαδικασίας. Είμαι ευγνώμων για τα όσα πέρασα με την Παρτίζαν, αλλά όσον αφορά τους στόχους του Ολυμπιακού, δεν χρειάζεται να μιλήσω για αυτούς. Είναι μεγάλοι στόχοι».

Για τη συνύπαρξη με τους Γάλλους του Ολυμπιακού, αλλά και τον Λεσόρ: «Είναι υπέροχο να έχεις συμπαίκτες σου, παίκτες που παίζεις μαζί στην εθνική ομάδα. Είμαι χαρούμενος, ο Εβάν με βοηθά ήδη και έχω πολύ υψηλό κίνητρο για να ξεκινήσω. Ο Ματίας είναι σαν αδερφός μου, οπότε θα είναι αστεία αυτή η κατάσταση, αλλά ανυπομονώ να βρεθώ απέναντί του».

Για το πώς θα κοντρολάρει τα συναισθήματά του: «Έχω ήδη μιλήσει με τον Εβάν και τον Μους και ήταν επίσης πολύ χαρούμενοι που θα είμαι εδώ. Όσον αφορά τον Ματίας, πολλές φορές είναι καλύτερο να είμαστε αντίπαλοι γιατί σαν αδέρφια που είμαστε πολλές φορές μιλάμε άσχημα ο ένας στον άλλον, αλλά θα είναι μια υπέροχη κατάσταση. Στο τέλος της ημέρας παίζουμε απλά μπάσκετ και οι αντιπαλότητες είναι ακριβώς έτσι. Το έζησα στη Σερβία και όλοι θα δώσουμε το 100% για να υπερασπιστούμε τα χρώματά μας».

– Για τους Έλληνες φιλάθλους: «Είμαι έτοιμος να το ζήσω, έχω ακούσει για αυτούς. Δεν είχα την ευκαιρία να παίξω πέρυσι εδώ αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος να μπω στο γήπεδο σε όλα τα παιχνίδια και να ζήσω την σεζόν με τον Ολυμπιακό».

– Για την επένδυση των προέδρων στο πρόσωπό του: «Έκαναν ξεκάθαρο το ότι με θέλουν. Έχουν όραμα για την ομάδα με εμένα μέρος της και προφανώς όταν ένα περιβάλλον σαν αυτό σε θέλει και θέλει να πετύχεις πλήρως, στο κάνει πιο άνετο για να κολλήσεις με τις φιλοδοξίες σου».