Κάποια “αντίο” δεν λέγονται φωναχτά. Αντίθετα, τα ψιθυρίζουν απλές, καθημερινές φράσεις. Όταν ένας άνδρας δεν θέλει να βρίσκεται άλλο σε μια σχέση, το πιθανότερο είναι πως, δεν θα το παραδεχτεί ανοιχτά. Θα αρχίσει όμως, να επαναλαμβάνει κάποιες διακριτικές φράσεις, να αποφεύγει τη δέσμευση και να σας κρατάει σε μόνιμη συναισθηματική ασάφεια.

Αν και κανείς δεν έχει όλες τις απαντήσεις, ορισμένες φράσεις, είναι αρκετά σαφείς. Μία από μόνη της, δεν σημαίνει κάτι οριστικό. Αν ωστόσο, ακούτε τρεις ή παραπάνω από αυτές συχνά, για αρκετό καιρό, δεν πρόκειται για απλά λόγια.

Οι 10 διακριτικές φράσεις που μαρτυρούν ότι ένας άνδρας θέλει να σας απομακρύνει από τη ζωή του

“Είμαι πολύ απασχολημένος”

“Ας δούμε πώς θα πάει”

“Δεν μπορώ να στέλνω μηνύματα”

“Σου αξίζει κάτι καλύτερο”

“Είμαι σε περίεργη φάση”

“Δεν είμαι έτοιμος για σοβαρή σχέση”

“Δεν είμαι καλός στην επικοινωνία”

“Πολύ το αναλύεις”

“Έχω πάρα πολλή δουλειά”

“Ας το πάμε χαλαρά ”

“Είμαι πολύ απασχολημένος”

Όλοι είμαστε. Η φράση αυτή σημαίνει πως, οι προτεραιότητές του είναι άλλες – αλλά δεν το παραδέχεται. Παρατηρήστε τι ακολουθεί τη φράση αυτή. Θέλει να κάνετε άλλα σχέδια – με συγκεκριμένη ημερομηνία, ή τ’ αφήνει αόριστα; Η απασχόληση είναι μια εύκολη δικαιολογία για να κρύψουν την αδιαφορία, επειδή δεν μπορείτε να φέρετε αντίρρηση.

Τι να κάνετε

Μιλήστε με ειλικρίνεια: “Σε καταλαβαίνω. Πότε μπορείς;”. Αν δεν δώσει συγκεκριμένη απάντηση και το αφήσει ασαφές, δεχτείτε το και μην προσπαθείτε να του αλλάξετε γνώμη.

“Ας δούμε πώς θα πάει”

Η ευελιξία είναι λογικό να υπάρχει τον πρώτο μήνα. Μετά από αυτό, γίνεται εμπόδιο. Θέλει να σας έχει διαθέσιμη, χωρίς να θυσιάζει τη δέσμευσή του.

Τι να κάνετε

Δώστε δύο συγκεκριμένες επιλογές και θέστε όρια διακριτικά: “Εγώ είμαι ελεύθερη Πέμπτη και Σάββατο. Αν δεν μπορείς, ας το αφήσουμε”. Μην εγκλωβίζεστε στο “ίσως”.

“Δεν μπορώ να στέλνω μηνύματα”

Μετάφραση: “Δεν θέλω σταθερή επικοινωνία μαζί σου”. Πολλοί άνδρες που “δεν τα καταφέρνουν με τα μηνύματα”, μια χαρά επικοινωνούν με τους φίλους τους, είναι σε ομαδικές συνομιλίες. Μπορεί να διαφέρει ο τρόπος, η προτίμηση ωστόσο, δεν κρύβεται.

Τι να κάνετε

Μην αναλύσετε τη συχνότητα – εστιάστε στην προσπάθεια: “Δεν πειράζει. Πώς θέλεις να επικοινωνούμε;”. Αν δεν σας δώσει απάντηση, θεωρήσετε πως έχετε απάντηση.

“Σου αξίζει κάτι καλύτερο”

Αν και μοιάζει με θυσία, είναι μια συγκάλυψη. Θέλει να κάνει τον χωρισμό να φανεί δική σας απόφαση. Σας μεταθέτει την ευθύνη.

Τι να κάνετε

Συμφωνήστε μαζί του. Αξίζετε να είστε με κάποιον που τηρεί τον λόγο του. Ρωτήστε με ηρεμία: “Θέλεις να το λήξουμε;”. Αν δεν πάρετε απάντηση, χωρίστε εσείς. Δεν σας αξίζει να ζείτε στην αβεβαιότητα.

“Είμαι σε περίεργη φάση”

Μπορεί πράγματι, να ισχύει. Αν όμως, είναι μια στάνταρ έκφρασή του, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Θέλει να προκαλέσει τον οίκτο σας χωρίς ν’ αναλάβει τις ευθύνες.

Τι να κάνετε: Να είστε ευγενικές: “Ελπίζω σύντομα να είσαι καλύτερα”. Μιλήστε με σαφήνεια: “Θέλεις να συνεχίσουμε: Ναι ή όχι;” Αν η απάντηση είναι ασαφής, σημαίνει όχι.

“Δεν είμαι έτοιμος για σοβαρή σχέση”

Αν το έχει πει στην αρχή της σχέσης σας, πιστέψτε τον. Αν σας λέει ότι δεν είναι έτοιμος για σχέση μετά από έξι μήνες, σημαίνει ότι θέλει να χωρίσετε – χωρίς ν’ αναλάβει την ευθύνη, κάνοντας διακριτικά και αθόρυβα πίσω.

Τι να κάνετε

Ανταποκριθείτε με σταθερότητα: “Ευχαριστώ που είσαι ξεκάθαρος. Εγώ ψάχνω σοβαρή σχέση, γι’ αυτό θα φύγω”. Δεν χρειάζεται κάνετε καμία αγόρευση – μια απλή φράση είναι αρκετή.

“Δεν είμαι καλός στην επικοινωνία”

Όπως και με τη φράση “δεν μπορώ να στέλνω μηνύματα”, λέγοντας ότι δεν τα καταφέρνει με την επικοινωνία, σας δίνει εκ των προτέρων μια δικαιολογία για την μελλοντική του συμπεριφορά. Ουσιαστικά σας λέει να είστε έτοιμη, επειδή θα σας πληγώσει.

Τι να κάνετε

Δοκιμάστε τη θέλησή του να επανορθώσει: “Εγώ θέλω να τα βρούμε. Θέλεις να μου στέλνεις μέρα παρά μέρα;”. Αν αρνηθεί, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Μην δεχτείτε να πονάτε διαρκώς.

“Πολύ το αναλύεις”

Οι εκδοχές, είναι δύο. Μπορεί πράγματι, να υπερβάλλετε με την ανάλυση. Αν όμως, κάθε φορά που ζητάτε σαφήνεια, στοργή ή ένα σταθερό σχέδιο, σας λέει ότι υπερβάλλετε και το υπεραναλύετε, τότε υποτιμά τις ανάγκες σας ώστε να μην τις καλύψει.

Τι να κάνετε

Από το συναίσθημα στην πράξη: “Σου ζητάω κάνουμε σχέδια μαζί. Εσύ, το θέλεις;” Αν η απάντησή του, είναι ασαφής, τότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.

“Έχω πάρα πολλή δουλειά”

Μπορεί να είναι αλήθεια. Ενδέχεται να είναι και δικαιολογία να κωλυσιεργεί. Προσέξτε αν είναι συνεπής σε άλλους τομείς στη ζωή του – γυμναστήριο, φίλοι, ασχολίες. Οι άνθρωποι βρίσκουν χρόνο για όσα είναι σημαντικά, ακόμη και αν η δουλειά είναι ασφυκτική.

Τι να κάνετε

Προτείνετε κάτι εφικτό: “Αν δεν μπορείς τις καθημερινές, ας τα πούμε την Κυριακή”. Αν δεν θέλει να δεσμευτεί εντός ενός στενού και λογικού χρονικού ορίου, τότε σας θεωρεί μια εναλλακτική επιλογή.

“Ας το πάμε χαλαρά”

Από ένα σημείο και μετά, η προτροπή αυτή, δημιουργεί ανασφάλεια. Σας κάνει να νιώθετε αβεβαιότητα, με την ελπίδα να έχει καλή κατάληξη.

Τι να κάνετε

Βάλτε μια προθεσμία. “Θα ήθελα να ξέρω που πάμε. Αν δεν ξέρεις μέχρι το τέλος του μήνα, εγώ θα κάνω πίσω”.

Πώς να αναγνωρίσετε το μοτίβο – χωρίς φόβο

Η συχνότητα έχει μεγαλύτερη σημασία από την ένταση. Ένα “είμαι απασχολημένος” δηλαδή, δεν σημαίνει τίποτα. Οκτώ ωστόσο, την ίδια εβδομάδα, αποκαλύπτουν πολλά.

Δείτε τις πράξεις – αυτές μιλούν. Αν σας θέλει στη ζωή του, θα κινηθεί ανάλογα. Παρατηρήστε την προσπάθεια: Όλοι κάνουν λάθη: Πώς αντιδρά: Τ’ αναγνωρίζει και ζητά συγγνώμη – η μεταθέτει αλλού το φταίξιμο;

Τι να πείτε για να ξεκαθαρίσετε

“Θέλω μια σχέση με σταθερότητα. Μπορώ να την έχω με σένα;”

“Είμαι ελεύθερη την Πέμπτη ή το Σάββατο. Αν δεν μπορείς, το βλέπουμε την άλλη εβδομάδα”

“Όταν λες ότι δεν είσαι έτοιμος, εννοείς τον χρόνο, ή μαζί μου;”

“Όλο απασχολημένος λες πως είσαι. Αυτό σημαίνει όχι;”

“Μου αρέσεις, αλλά έχω ανάγκη από κάτι πιο σταθερό. Αν το μόνο που μπορείς να μου πεις είναι το ΄θα δούμε’, να είσαι καλά”

Μαθαίνοντας από τα λάθη

Αν προσπαθείτε να καταλάβετε τις προθέσεις ενός άνδρα ο οποίος σας λέει διαρκώς, “θα δούμε πώς θα πάει”, αν δεν μπορεί να δεσμευτεί, εσείς μπορείτε να βάλετε όρια. Να του εξηγήσετε τι θέλετε από εκείνον.

Καμιά φορά, μπορεί να κάνετε τον άλλον να συνειδητοποιήσει καλύτερα τις προσδοκίες σας και να δείτε θετική αλλαγή.

Η διαφορά ανάμεσα σε μια δύσκολη περίοδο και την αρχή του τέλους

Μια δύσκολη περίοδος: Μπορεί να χαρακτηριστεί μια φάση όταν εκείνος αναγνωρίζει το πρόβλημα, προτείνει λύσεις και στη συνέχεια, προσπαθεί (λιγότερα λόγια, περισσότερη προσπάθεια).

Η αρχή του τέλους: Επαναλαμβάνει τα γνωστά κλισέ, προσπαθώντας να σας κάνει να μην περιμένετε πολλά από εκείνον – ενώ παράλληλα, μειώνει τις προσπάθειές του.

Να θυμάστε ότι, δεν μπορείτε να αναλάβετε τον ρόλο κανενός άλλου. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε, είναι να ζητήσετε σαφήνεια – μία, το πολύ δύο φορές. Μετά από αυτό, αλλάξτε σχέδια. Η σταθερότητα και η πίστη σας, δεν πρόκειται να του αλλάξουν τη γνώμη. Το μόνο που θα καταφέρετε, θα είναι να κουραστείτε.

Οριοθέτηση σε 7 μέρες

Μέρα 1η: Αποφασίστε τι θέλετε (σε συχνότητα, σχέδια, ύφος). Κρατήστε σημειώσεις.

Μέρα 2: Ρωτήστε ξεκάθαρα: “Θέλουμε τα ίδια πράγματα;”

Μέρα 3η και 4η: Δείτε τις ενέργειες: Μην ερμηνεύετε, απλά παρατηρήστε.

Μέρα 5η: Αν η απάντηση είναι ασαφής, βάλτε χρονικό ορίζοντα: “Αν συνεχίσει έτσι για δύο εβδομάδες, θα κάνω πίσω”.

Μέρα 6η – 7η: Δείτε δικούς σας ανθρώπους: Φίλους, οικογένεια, κάντε δικά σας σχέδια. Μην μένετε μόνες.

Μια συμβουλή

Στους περισσότερους χωρισμούς, δεν υπάρχουν θύτες και θύματα. Προκύπτουν από ασυμφωνία και διαφορές στις ανάγκες και τις προσδοκίες. Όταν ένας άνδρας “είναι απασχολημένος”, “δεν νιώθει έτοιμος”, “θέλει να δει πού πάτε”, μπορεί να μην έχει κακή πρόθεση, αλλά απλώς να προσπαθεί να αποφύγει τις συγκρούσεις. Εσείς, δεν χρειάζεται να τον τιμωρήσετε. Ωστόσο, δεν είναι ανάγκη να παραμείνετε μαζί του.

Το συμπέρασμα είναι ότι όταν ένας άνδρας δεν σας θέλει στη ζωή του, σπάνια θα σας το πει ξεκάθαρα. Όλες οι παραπάνω εκφράσεις, μαρτυρούν ελάχιστη προσπάθεια, λίγη ειλικρίνεια και αβέβαιο μέλλον.

Δεν χρειάζεται ν’ αποκωδικοποιείτε τα σήματα που σας στέλνει μια ζωή. Αν παρατηρήσετε το μοτίβο, κάντε μια ξεκάθαρη κουβέντα και επιλέξτε μόνες σας. Ο σωστός άνθρωπος, δεν θα σας αναγκάσει να ικετεύετε να σας προσέξει. Θα κάνει σχέδια, θα είναι παρών, να θέλει να ξεκαθαρίζετε τις παρεξηγήσεις, θα χρησιμοποιεί λέξεις που σας κάνουν να νιώθετε ότι ανήκετε στη ζωή του.