Οι 8 φράσεις που χρησιμοποιούν οι δυστυχισμένοι άνθρωποι και δεν συνειδητοποιούν ότι απωθούν τους άλλους

Η επικοινωνία είναι περίπλοκη ειδικά όταν δεν έχεις την καλύτερη διάθεση.

Όταν είμαστε κακοδιάθετοι, μπορεί να λέμε πράγματα χωρίς να συνειδητοποιούμε την επίδραση που έχουν στους άλλους – απωθώντας τους, ασυναίσθητα.

Η απομάκρυνση των ανθρώπων, δεν γίνεται πάντα μετά από κάποια δραματική σύγκρουση, ούτε πάντα λόγω κάποιου καβγά.

Καμιά φορά, μια φράση αρκεί για να δημιουργηθεί απόσταση ανάμεσα σε εμάς και τους αγαπημένους μας.

Στο άρθρο αυτό, αναλύονται οκτώ χαρακτηριστικές φράσεις που χρησιμοποιούν οι δυστυχισμένοι άνθρωποι και, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, απωθούν τους άλλους.

Αναγνωρίζοντας την επίδρασή τους, μπορείτε να κάνετε τις αναγκαίες αλλαγές και να καλλιεργήσετε πιο υγιείς συνήθειες επικοινωνίας, ακόμη και όταν είστε κακοδιάθετοι.

Οι 8 φράσεις που χρησιμοποιούν οι δυστυχισμένοι άνθρωποι:

«Καλά είμαι»

«Δεν είναι τίποτα»

«Δεν με νοιάζει»

«Ας είναι»

«Γιατί να ενδιαφερθώ;»

«Εγώ φταίω για όλα»

«Κανείς δεν με καταλαβαίνει»

«Δεν είμαι αρκετός/ ή»

Με αυτές τις φράσεις απομακρύνεται τους ανθρώπους από δίπλα σας:

«Καλά είμαι»

Είναι μια φράση – ασπίδα όταν η ψυχολογία μας είναι κακή, ώστε να κρατήσουμε τους άλλους σε μια απόσταση ασφαλείας. Όταν την επαναλαμβάνουμε συχνά, γίνεται αυτόματη απόκριση.

Το κακό είναι πως, οι άλλοι μπορούν να καταλάβουν πότε δεν είμαστε καλά. Οι άνθρωποι απομακρύνονται από κοντά μας, χωρίς να το συνειδητοποιούμε.

Το πρώτο βήμα, είναι η επίγνωση. Αν πιάσετε τον εαυτό σας να λέει «είμαι καλά», χωρίς να νιώθετε έτσι, αναλογιστείτε τι άλλο θα μπορούσατε να πείτε.

Η ειλικρίνεια ευνοεί και ενδυναμώνει τις ανθρώπινες σχέσεις, ακόμη και όταν δεν νιώθετε καλά.

«Δεν είναι τίποτα»

Ακόμη μια φράση που πολλοί χρησιμοποιούμε όταν δεν είμαστε καλά.

Μπορεί η πρόθεσή σας να είναι καλή, να μην θέλετε να επιβαρύνετε τους αγαπημένους σας.

Το μόνο που καταφέρνετε ωστόσο, είναι να τους απομακρύνετε. Το ουσιαστικό νόημα της φράσης αυτής είναι πως, δεν θέλετε να συζητήσετε το ζήτημα.

Ενώ δεν είναι ανάγκη να μιλάτε όλη την ώρα για τα συναισθήματά σας, αν τα καταστέλλετε διαρκώς, αναχαιτίζετε την επικοινωνία, επειδή οι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν τους θεωρείτε αξιόπιστους για να μοιραστείτε τα προβλήματά σας.

Την επόμενη φορά που θα πείτε πως «δεν έγινε τίποτα», για κάτι που σας ενοχλεί, ξανασκεφτείτε το.

Μπορεί στην αρχή να είναι δύσκολο αλλά σταδιακά, θα καταφέρετε ν’ ανοιχτείτε, ευνοώντας ουσιαστικά τις σχέσεις σας.

«Δεν με νοιάζει»

Η Έλεανορ Ρούσβελτ είχε πει πως, «Κανείς δεν μπορεί να σε κάνει να νιώσεις υποδεέστερος, χωρίς την συγκατάθεσή σου». Είναι μια φράση που ισχύει όταν οι άνθρωποι υποκρίνονται ότι κάτι «δεν τους νοιάζει».

Η φράση αυτή, αποτελεί μηχανισμό άμυνας όταν δεν νιώθουμε καλά. Πείθουμε τον εαυτό μας ότι δεν μας πειράζει κάτι – το οποίο μπορεί να μας έχει πληγώσει, με την ελπίδα πραγματικά να σταματήσει να μας νοιάζει.

Στην πραγματικότητα ωστόσο, δημιουργούμε αποστάσεις με τους αγαπημένους μας. Οι άνθρωποι δηλαδή, ερμηνεύουν το «δεν με νοιάζει» ως ένδειξη αδιαφορίας.

Μπορεί να νιώθουν παρείσακτοι ή ασήμαντοι και τελικά, να σταματήσουν να προσπαθούν να συνδεθούν μαζί μας.

Αντί να πείτε ότι «δεν με νοιάζει», είναι προτιμότερο να εκφράσετε τα συναισθήματά σας ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Δεν πειράζει αν παραδεχτείτε ότι κάτι σας πονά ή σας δυσκολεύει.

Δεν πειράζει να παραδεχτείτε ότι πράγματι, σας νοιάζει.

Εκφράζοντας τα συναισθήματά σας, έχετε τον έλεγχό τους.

«Ας είναι»

Πρόκειται για μια έκφραση που επηρεάζει την επικοινωνία μας. Το νόημά της, είναι απαξιωτικό και δείχνει αδιαφορία.

Όταν λέμε «ας είναι«, ειδικά όταν συγκρουόμαστε ή είμαστε πιεσμένοι, στέλνουμε το μήνυμα πως δεν εκτιμούμε την άποψη ή τα συναισθήματα του άλλου. Όταν μάλιστα, είμαστε δυστυχισμένοι και χρησιμοποιούμε τη φράση αυτή συχνά, απωθούμε τους άλλους. Μπορεί να τους κάνουμε να νιώσουν ότι η προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν μαζί μας, είναι μάταιες.

Ακόμη και αν είναι δύσκολο ή αν διαφωνείτε με κάποιον, η κατανόηση μπορεί να διατηρήσει ζωντανή τη σχέση σας. Άλλωστε οι σχέσεις βασίζονται στην επικοινωνία.

«Γιατί να ενδιαφερθώ;»

Λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να ενδιαφερθείτε για κάτι, δείχνετε απαξίωση. Το άλλο μέλος, αισθάνεται πως οι προσπάθειές του για επικοινωνία, δεν έχουν νόημα. Όταν μιλάτε με αυτόν τον τρόπο, ορθώνετε ένα τείχος ανάμεσα σε εσάς και τους γύρω σας. Μπορεί να θέλουν να σας βοηθήσουν, αλλά οι λέξεις τους, τους απωθούν.

Είναι καλύτερο να κάνετε μια παύση και να αναλογιστείτε. Τι πραγματικά νιώθετε όταν λέτε την έκφραση αυτή; Σκεφτείτε. Είστε κουρασμένοι; Εξαντλημένοι; Απαξιωμένοι;

Όταν αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας, η επικοινωνία είναι πιο αποτελεσματική. Αντί να απωθούμε τους αγαπημένους μας, υποκρινόμενοι ότι δεν μας νοιάζει, είναι καλύτερο να τους φέρουμε πιο κοντά, με το να ανοιχτούμε και να εκφραστούμε.

«Εγώ φταίω για όλα»

Αυτή είναι μια φράση που μπορεί να διαλύσει την επικοινωνία. Όταν είμαστε δυστυχισμένοι, είναι εύκολο να εγκλωβιστούμε στην παγίδα της αυτομομφής. Αναλαμβάνουμε όλο το βάρος των προβλημάτων, ακόμη και εκείνων που δεν μας αναλογούν και τιμωρούμε τον εαυτό μας.

Το μόνο που καταφέρνουμε, είναι να πληγώνουμε τον εαυτό μας. Ακόμη, δημιουργούμε αρνητική ατμόσφαιρα και απωθούμε τους ανθρώπους. Μπορεί μάλιστα, να αρχίσουν να μας βλέπουν σαν μεμψίμοιρους και να σταματήσουν να προσπαθούν να μας ενθαρρύνουν.

Την επόμενη φορά που θα θελήσετε ν’ αναλάβετε όλο το βάρος των προβλημάτων σας, αναρωτηθείτε αν είναι πραγματικά έτσι ή αν είστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό σας.

Η αναγνώριση πως, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα γύρω μας, είναι το πρώτο βήμα προς την καλλιέργεια καλύτερης διάθεσης και της βελτίωσης των σχέσεων της ζωής μας.

«Κανείς δεν με καταλαβαίνει»

Σας έχει τύχει να χρησιμοποιήσετε την έκφραση αυτή. Όταν είμαστε δυστυχισμένοι, νιώθουμε ότι δεν μας καταλαβαίνουν, ότι δεν μας νιώθουν – απομονωμένοι. Το πρόβλημα είναι πως, η νοοτροπία αυτή, μετατρέπεται σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Λέγοντας δηλαδή ότι δεν μας καταλαβαίνει κανείς, τελικά αναχαιτίζουμε την επικοινωνία και απομακρύνουμε τους ανθρώπους, πριν ακόμη προλάβουν να μας πλησιάσουν.

Την επόμενη φορά που θα μπείτε στον πειρασμό να πείτε ότι δεν σας καταλαβαίνει κανείς, σκεφτείτε προσεκτικά. Μπορεί να νιώθετε ότι δεν σας καταλαβαίνουν επειδή δεν τους έχετε δώσει την ευκαιρία. Ανοιχτείτε, εκφραστείτε και μοιραστείτε τα βιώματά σας. Θα σας εκπλήξει ευχάριστα το πώς ανταποκρίνονται οι άνθρωποι.

«Δεν είμαι αρκετός/ ή»

Όλοι το έχουμε νιώσει. Όταν αμφισβητούμε τον εαυτό μας, νιώθουμε πως είμαστε ανεπαρκείς. Όταν μάλιστα, είμαστε και δυστυχισμένοι, δεν πιστεύουμε καν στον εαυτό μας. Αυτό το συναίσθημα γίνεται εμπόδιο στις σχέσεις μας.

Το πρόβλημα με την φράση αυτή, είναι ότι διαβρώνει την αυτοεκτίμηση και αναχαιτίζει την επικοινωνία. Αρχίζουμε να πείθουμε τον εαυτό μας ότι σπαταλάμε τον χρόνο των άλλων, δεν αξίζουμε την προσοχή και την αγάπη τους και φεύγουμε πριν προλάβουν να μας απορρίψουν.

Όμως πρέπει να θυμάστε ότι αξίζετε. Σας αξίζει να αγαπηθείτε, να έχετε φίλους, να σας καταλαβαίνουν. Όσο περισσότερο το θυμίζετε αυτό στον εαυτό σας, τόσο λιγοστεύετε τις πιθανότητες να απωθήσετε τους ανθρώπους με τον αρνητικό τρόπο έκφρασης.

Το πρώτο βήμα προς την θετική αλλαγή

Αν έχετε χρησιμοποιήσει τις παραπάνω εκφράσεις, δεν είστε ο μόνος. Πολλοί από όσους μιλούν με απαισιόδοξη χροιά, δεν συνειδητοποιούν την επίδραση που έχουν τα λόγια τους στις σχέσεις και την ευημερία τους. Αναγνωρίζοντας αυτά τα μοτίβα, κάνετε το πρώτο βήμα προς την θετική αλλαγή.

Παρατηρήστε το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείτε τις φράσεις αυτές. Μήπως υπάρχουν συνθήκες ή συναισθήματα που τις πυροδοτούν; Μήπως υπάρχουν άνθρωποι που σας προκαλούν;

Όταν αναγνωρίσετε τα μοτίβα, θα είναι ευκολότερο να απαλλαγείτε από αυτά. Σκοπός δεν είναι να αλλάξετε, αλλά να βελτιώσετε την επικοινωνία και τον τρόπο σύνδεσης με τους άλλους.

Όλοι έχουν σκαμπανεβάσματα στη διάθεσή τους. Αναγνωρίζοντας τον ψυχισμό και τον τρόπο έκφρασής σας, μπορείτε να βελτιώσετε τις σχέσεις και να μην τις μολύνετε με την αρνητική σας διάθεση.

Εσείς έχετε τη δύναμη να αλλάξετε το αφήγημα και να βελτιώσετε τις σχέσεις σας.