Μαγνησία: Τεχνική βλάβη σε τρένο με 120 επιβάτες -Ακινητοποιήθηκε 1,5 χιλιόμετρο πριν από τον Σταθμό των Άνω Λεχωνίων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Hellenic Train

Τρένο με 120 επιβάτες παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και ακινητοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (31/8) περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν από τον Σταθμό των Άνω Λεχωνίων, στη Μαγνησία.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την αμαξοστοιχία 3801, η οποία εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές – Άνω Λεχώνια και ακινητοποιήθηκε σήμερα στις 16:20.

Τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μετέβη άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης. Μετά την επιτυχή επέμβαση, η αμαξοστοιχία συνέχισε τη διαδρομή της προς τον τελικό προορισμό, με καθυστέρηση 50 λεπτών.

Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον ΟΣΕ — αρμόδιο φορέα για τη συντήρηση του εν λόγω τροχαίου υλικού — διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

