Ουκρανία: Αντεπιθέσεις βαθιά στην Ρωσία υπόσχεται ο Ζελένσκι, μετά τις νέες καταστροφές στις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Αντεπιθέσεις βαθιά στην Ρωσία υπόσχεται ο Ζελένσκι, μετά τις νέες καταστροφές στις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στη βόρεια και νότια Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας άφησαν περίπου 60.000 καταναλωτές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπόσχεται να αντεπιτεθεί, δίνοντας εντολή για περισσότερα πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Τριάμισι χρόνια από την έναρξη του πολέμου, η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ρωσία βάζει στο στόχαστρό της ενεργειακά συστήματα και συστήματα μεταφορών της Ουκρανίας, ενώ η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και σε αγωγούς.

«Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις μας ακριβώς με τον τρόπο που είναι αναγκαίος για την άμυνα της Ουκρανίας. Οι δυνάμεις και οι πόροι έχουν προετοιμαστεί. Νέα βαθιά πλήγματα έχουν επίσης σχεδιαστεί», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ο Ζελένσκι, μετά τη συνάντηση που είχε με τον αρχηγό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σιρσκι, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα σχέδια.

 

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παροχής ενέργειας της Ουκρανίας DTEK έκανε γνωστό πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Οδησσού κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις τοπικές αρχές να αναφέρουν πως 29.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα νωρίς σήμερα το πρωί.

Περισσότερο επλήγη η πόλη-λιμάνι Τσορνομόρσκ, πολύ κοντά στην Οδησσό, όπου κτίρια κατοικιών και διοίκησης υπέστησαν επίσης ζημιές, δήλωσε ο Όλεχ Κίπερ, κυβερνήτης της ευρύτερης περιφέρειας Οδησσού.

 

«Κρίσιμες υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες», δήλωσε ο Κίπερ, στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας πως ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα της επίθεσης.  Η ενεργειακή εταιρεία DTEK ανέφερε πως έκτακτες εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών θα ξεκινήσουν μόλις ο στρατός δώσει το πράσινο φως.

 

Στη θαλάσσια περιοχή έξω από το στρατηγικής σημασίας λιμάνι, ένα πλοίο μεταφοράς φορτίου χύδην με σημαία Μπελίζ υπέστη μικρές ζημιές, αφού χτύπησε σε έναν άγνωστης προέλευσης εκρηκτικό μηχανισμό, είπαν δύο πηγές, που δεν θέλησαν να κατονομαστούν στο Ρόιτερς.

Ρωσικά ντρόουν στοχοθέτησαν επίσης την περιοχή του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία, νωρίς σήμερα το πρωί, καταστρέφοντας ενεργειακές υποδομές και βυθίζοντας στο σκοτάδι 30.000 νοικοκυριά, μεταξύ άλλων ένα τμήμα της πόλης Νιζίν, έγινε γνωστό από τον τοπικό κυβερνήτη Βιάτσεσλαβ Τσάους.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 142 ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι η αεράμυνά της κατάφερε να καταρρίψει 126 εξ αυτών. Εντούτοις, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν 10 τοποθεσίες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς είναι το «τέλειο» ανδρικό σώμα – Δεν αναφέρονται οι κοιλιακοί

Ο Benedict Cumberbatch αποκαλύπτει το μυστικό του για τον τέλειο γάμο μετά από 10 χρόνια με τη σύζυγό του

Σχολικά είδη: «Δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις» – Όλα όσα είπε ο Γ.Γ. Εμπορίου για τις τιμές τη φετινή χρονιά

Προσωπικός Αριθμός: Βήμα- βήμα η διαδικασία για την έκδοσή του έως τις 5 Νοεμβρίου

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Χάσατε το iPhone σας μέσα στο σπίτι σας; 6 απλοί τρόποι για να το βρείτε με ευκολία
περισσότερα
19:08 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για να μετατραπεί η Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» – Η επ’ αμοιβή «εθελοντική» μετεγκατάσταση, τα «γκέτο» και ο αμερικανικός έλεγχος

To σχέδιο για την μεταπολεμική Λωρίδα της Γάζας που κυκλοφορεί στους κύκλους της αμερικανικής ...
18:34 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Υεμένη: Περισσότερες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ υπόσχεται ο αρχηγός των Χούθι – Έφοδος των ανταρτών σε γραφεία του ΟΗΕ

Ο αρχηγός των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη απείλησε σήμερα να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον το...
17:25 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του εκπροσώπου της Χαμάς – Σιωπηλή προς το παρόν η οργάνωση

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα σκοτώθηκε στην επίθεση του Σαββάτου, ανακοίνωσε ο υπουργ...
16:41 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Βατικανό: Έκκληση για να μπει ένα τέλος στην «πανδημία των όπλων» απηύθυνε ο πάπας Λέων

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄, στο Βατικανό,  απηύθυνε σήμερα έκκληση να μπει ένα τέλος στην «πανδημία των ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix