Σοκ στην Χαλκιδική: Σκότωσαν σκύλο με μία σφαίρα στην καρδιά στην αυλή σπιτιού

Αποτροπιασμό προκαλεί η καταγγελία ότι άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα σκυλάκι στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας όπου διέμενε, στην Αρναία Χαλκιδικής.

Η οικογένεια βρήκε την Λόλα νεκρή, με μία σφαίρα στην καρδιά. Όπως καταγγέλλουν, ο δράστης γνώριζε και σχεδίασε την δολοφονία του σκύλου και ζητούν την βοήθεια όσων γνωρίζουν ή είδαν κάτι, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του δράστη.

«Η Λόλα μας δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στην καρδιά, μέσα στην αυλή μας. Μέσα στο σπίτι μας. Ο δράστης γνώριζε, σχεδίασε και δολοφόνησε.

Πλην των ένδικων μέσων δεν μας έχει μείνει κάτι άλλο παρά μόνο εσείς. Ποτέ ξανά. Βάλτε ένα λιθαράκι στο να μην ξανά συμβεί. Ένα λιθαράκι ο ένοχος να πληρώσει», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, σε ανάρτηση οι κηδεμόνες του σκύλου.