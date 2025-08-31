Σοκ στην Χαλκιδική: Σκότωσαν σκύλο με μία σφαίρα στην καρδιά στην αυλή σπιτιού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοκ στην Χαλκιδική: Σκότωσαν σκύλο με μία σφαίρα στην καρδιά στην αυλή σπιτιού

Αποτροπιασμό προκαλεί η καταγγελία ότι άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα σκυλάκι στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας όπου διέμενε, στην Αρναία Χαλκιδικής.

Η οικογένεια βρήκε την Λόλα νεκρή, με μία σφαίρα στην καρδιά. Όπως καταγγέλλουν, ο δράστης  γνώριζε και σχεδίασε την δολοφονία του σκύλου και ζητούν την βοήθεια όσων γνωρίζουν ή είδαν κάτι, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του δράστη.

«Η Λόλα μας δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στην καρδιά, μέσα στην αυλή μας. Μέσα στο σπίτι μας. Ο δράστης γνώριζε, σχεδίασε και δολοφόνησε.

Πλην των ένδικων μέσων δεν μας έχει μείνει κάτι άλλο παρά μόνο εσείς. Ποτέ ξανά. Βάλτε ένα λιθαράκι στο να μην ξανά συμβεί. Ένα λιθαράκι ο ένοχος να πληρώσει», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, σε ανάρτηση οι κηδεμόνες του σκύλου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

12 πράγματα που ένας οδοντίατρος καταλαβαίνει για εσάς απλώς κοιτώντας το στόμα σας – Δεν αφορούν όλα τη στοματική υγιεινή ...

Το DNA από τα μαλλιά του Μπετόβεν αποκαλύπτει μια «ασυμφωνία» 200 χρόνια μετά

Προσωπικός Αριθμός: Βήμα- βήμα η διαδικασία για την έκδοσή του έως τις 5 Νοεμβρίου

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Σημάδια «κόπωσης» στις αγορές της Νότιας Ευρώπης – Η εικόνα στην Ελλάδα και οι προοπτικές

https://www.foxreport.gr/technology/microsoft-ksekina-dokimes-tou-epomenou-etisiou-update-gia-windows-11/64719/

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την πραγματική σας φύση
περισσότερα
15:22 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Θεσπρωτία: Τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό – Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί

Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου (30/8) στην Εγνατία Οδό στον κλάδο από Ηγουμε...
14:32 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που μετέφερε ναρκωτικά σε χώρες της Ευρώπης – Κατασχέθηκαν περισσότερα από 300 κιλά κοκαΐνης

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά σημαντικών π...
14:12 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Παλαιό Φάληρο: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της 33χρονης ενώ διέσχιζε τον δρόμο

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας, από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τις π...
13:44 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη: Περισσότερες από 48 συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης – Ανάμεσά τους αστυνομικός και στρατιωτικοί

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Κυριακής (31/08), μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε π...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix