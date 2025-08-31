Χρηστίδης: ΝΔ και Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση που νομιμοποίησε το 13ωρο

Enikos Newsroom

πολιτική

Παύλος Χρηστίδης

Πυρά κατά της ΝΔ και του πρωθυπουργού για τα εργασιακά εξαπολύει ο Παύλος Χρηστίδης. «Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση που νομιμοποίησε το 13ωρο και επανέφερε τη χώρα σε εργασιακό Μεσαίωνα», δηλώνει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αναλυτικά, σε δήλωση του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού, ο Παύλος Χρηστίδης αναφέρει ότι «από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, η ελληνική αγορά εργασίας δέχεται συνεχείς, μεθοδικές και βάναυσες επιθέσεις», με αποτέλεσμα την «πλήρη απορρύθμιση της ζωής των εργαζομένων, με τη χώρα μας να κατατάσσεται σήμερα προτελευταία στην Ε.Ε. ως προς την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων».

«Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη στα εργασιακά δεν είναι απλώς αντεργατική, είναι εχθρική προς την ίδια την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας», υποστηρίζει, σημειώνοντας ότι με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων, η κυβέρνηση «κατεδάφισε συστηματικά θεμελιώδη δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες δεκαετιών».

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«- Ν.4623/2019: Καταργήθηκε ο “βάσιμος λόγος” απόλυσης. Ο εργοδότης απέκτησε ξανά το δικαίωμα να απολύει χωρίς καμία αιτιολόγηση, αυξάνοντας την εργασιακή ανασφάλεια.

– Ν.4808/2021, ο περιβόητος “νόμος Χατζηδάκη”: Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι “το 8ωρο δεν καταργείται”, εισήχθη η ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αυξήθηκαν οι υπερωρίες, περιορίστηκε το δικαίωμα στην απεργία και εξαιρέθηκαν στελέχη επιχειρήσεων από την προστασία του ωραρίου.

– Ν.5053/2023: Επεκτάθηκε η 6ήμερη εργασία, θεσπίστηκαν ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν απεργίες, κατοχυρώθηκε η δυνατότητα απόλυσης χωρίς προειδοποίηση εντός 12 μηνών και ενισχύθηκε η παράλληλη απασχόληση με όρους εξάντλησης του εργαζομένου».

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι «σήμερα, με το νέο νομοσχέδιο για το 13ωρο, ολοκληρώνεται η κατεδάφιση κάθε έννοιας εργασιακού δικαιώματος» και σχολιάζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιάσει τη διάλυση του ωραρίου ως “ευελιξία”, αποκρύπτοντας σκόπιμα ότι, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, ο εργαζόμενος οφείλει να αιτιολογήσει την άρνησή του να εργαστεί υπερωριακά». «Και εδώ βρίσκεται η ουσία», τονίζει ο κ. Χρηστίδης, αναφέροντας ότι «άρνηση σημαίνει ότι ο εργοδότης δίνει εντολή και ο εργαζόμενος πρέπει να αποδείξει γιατί δεν μπορεί να την εκτελέσει», ενώ «συναίνεση, αντίθετα, σημαίνει ελεύθερη και αμοιβαία συμφωνία, κάτι που δεν υφίσταται στην πράξη όταν υπάρχει εξάρτηση από τον εργοδότη και φόβος απόλυσης». «Η διαφορά είναι θεμελιώδης και η κυβέρνηση την παρακάμπτει συνειδητά», τονίζει.

«Οι νέοι που εργάζονται στον τουρισμό, στην εστίαση, στη διανομή, στα logistics, δεν ζητούν πολλά. Ζητούν να μπορούν να ζουν από τη δουλειά τους, όχι να εξοντώνονται καθημερινά για έναν μισθό που δεν φτάνει ούτε για τα βασικά», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Χρηστίδης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

12 πράγματα που ένας οδοντίατρος καταλαβαίνει για εσάς απλώς κοιτώντας το στόμα σας – Δεν αφορούν όλα τη στοματική υγιεινή ...

Το DNA από τα μαλλιά του Μπετόβεν αποκαλύπτει μια «ασυμφωνία» 200 χρόνια μετά

Προσωπικός Αριθμός: Βήμα- βήμα η διαδικασία για την έκδοσή του έως τις 5 Νοεμβρίου

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Σημάδια «κόπωσης» στις αγορές της Νότιας Ευρώπης – Η εικόνα στην Ελλάδα και οι προοπτικές

https://www.foxreport.gr/technology/microsoft-ksekina-dokimes-tou-epomenou-etisiou-update-gia-windows-11/64719/

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την πραγματική σας φύση
περισσότερα
14:20 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Τσουκαλάς: Με τις 4 νομοθετικές παρεμβάσεις στο εργατικό δίκαιο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέβαλε ένα τέταρτο μνημόνιο στον κόσμο της εργασίας

«Τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη χαρακτηρίζονται από μια αναδιανομή του πλούτο...
13:35 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Βουλή: Την Τρίτη η επεξεργασία του νομοσχεδίου για κοινωνική κατοικία, τρίτεκνους και ΑμεΑ

Την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025, εισάγεται προς επεξεργασία στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων τ...
12:25 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας στην ομιλία στη ΔΕΘ

Απάντηση στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δι...
11:54 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Ατύχημα για την Ζέττα Μακρή: Έσπασε το πόδι της – Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Ατύχημα είχε η Ζέττα Μακρή, καθώς έσπασε το πόδι της. Η βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ ανέβασε μία...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix