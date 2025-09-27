Καλά θα πάει κι αυτό: Η Ρόδω καταρρέει λόγω οικονομικών και οικογενειακών προβλημάτων – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Νάντια Ρηγάτου

Media

Καλά θα πάει κι αυτό: Η Ρόδω καταρρέει λόγω οικονομικών και οικογενειακών προβλημάτων – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Μη χάσετε τα νέα επεισόδια της ανατρεπτικής σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό», που μεταδίδονται από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στις 22:45 από την ΕΡΤ1.

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:45

Επεισόδιο 7ο.  Η Μιχαέλα βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική κατάσταση αναζητώντας κάποιο «σημάδι» για να συνεχίσει. Στο ψαράδικο, η Ρόδω αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία κρατά κρυφά από τον Αλέκο.

Ο Αλέκος μπλέκει επίσης σε κωμικές περιπέτειες, όταν η γυναίκα ενός φίλου του τον καταδιώκει. Η Ελισάβετ ανησυχεί για την περίεργη συμπεριφορά της Μιχαέλας, και υποψιάζεται ότι έχει ξανασυναντήσει τον Πάρι, κάτι που πάντα της προκαλεί συναισθηματική αστάθεια.

Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν συνειδητοποιεί ότι το ψαράδικο της οικογένειας κινδυνεύει με χρεοκοπία. Ο Πάρις συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και τύψεις για τον χωρισμό του με τη Μιχαέλα.

Η Ντιέγκο, η ψυχολόγος του, προσπαθεί να τον βοηθήσει, αλλά τελικά βρίσκεται να αναμετράται με δικά της προσωπικά ζητήματα από το παρελθόν. Ο Τάσος σχεδιάζει ανοιχτά πλέον την καταστροφή της εταιρείας.

Στο μεταξύ, η Μιχαέλα πηγαίνει τελικά στην οντισιόν, όπου ακούει κρυφά το σκηνοθέτη και τον παραγωγό να συζητούν χυδαία και υποτιμητικά για εκείνη, γεγονός που την κάνει να αντιδράσει αποφασιστικά και δυναμικά.

Ο Ερρίκος μπαίνει κρυφά στο θέατρο και μένει άφωνος από την ερμηνεία της Μιχαέλας, που για πρώτη φορά λάμπει.

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:45

Επεισόδιο 8ο.  Η Μιχαέλα συνεχίζει τις πρόβες στο θέατρο, ενώ ο Ερρίκος την παρακολουθεί μυστικά βλέποντάς την ως νέα του καλλιτεχνική έμπνευση.

Ο Πάρις βρίσκεται σε βαθιά εσωτερική αναζήτηση, προσπαθώντας να κατανοήσει τον εαυτό του και τα λάθη του παρελθόντος. Σε συνάντησή του με τη Νάταλι, αποκαλύπτεται ένα μυστικό από το παρελθόν.

Η Ελισάβετ μπλέκεται άθελά της σε σκοτεινές υποθέσεις.

Η Ντιέγκο και ο Τζόνι περνούν μια όμορφη και τρυφερή βραδιά στην παραλία, μιλώντας για τις ανασφάλειές τους και το παρελθόν τους, ενώ η Κατερίνα, αποφασισμένη να αλλάξει τη ζωή της, δοκιμάζει εφαρμογές γνωριμιών, ενώ κάνει μια αναπάντεχη πρόταση γάμου για τον γιο της, τον Ερρίκο, στη φίλη της Τίνα, προκαλώντας σοκ και άγχος στην τελευταία.

Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στις 22:45

Επεισόδιο 9ο. Η Ρόδω καταρρέει λόγω των έντονων οικονομικών και οικογενειακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, κρύβει ένα σοβαρό μυστικό που αφορά τη Μιχαέλα. Η Μιχαέλα, μαθαίνει ότι το ψαράδικο κινδυνεύει να χρεοκοπήσει. Μαζί με την Ελισάβετ, προσπαθεί να βρει μια έξυπνη και πρωτότυπη ιδέα για να το σώσει.

Στο μεταξύ,  ο Πάρις είναι βυθισμένος στις σκέψεις και τα προβλήματά του, ενώ η Νάταλι εξακολουθεί να προσπαθεί να τον κατακτήσει.

Δείτε το τρέιλερ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

21 φορές τον μήνα φέρνουν την ευτυχία και προστατεύουν από τον καρκίνο – Τι έδειξε μελέτη

Μαντηλάκια ντεμακιγιάζ και άλλα 3 προϊόντα που δερματολόγος δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ γιατί μπορεί να καταστρέψουν το δέρμ...

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Επανεξετάζεται ο υπολογισμός αύξησης εισφορών – Το επικρατέστερο σενάριο

Επιστροφή ενοικίου: Έως τέλος Νοεμβρίου η καταβολή του – Τα σημεία- κλειδιά που πρέπει να προσέξετε

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό σε 19 δευτερόλεπτα;

Γιατί η οθόνη του Apple Watch σου είναι ανάποδα; – Πώς να το διορθώσετε;
περισσότερα
18:18 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Η Έλλη Τρίγγου στο enikos.gr: «Με τον Ορφέα Αυγουστίδη ήταν από την πρώτη στιγμή σαν να είμαστε από πάντα κοντά»

Είδαμε το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς του Star “Τα Φαντάσματα” και μιλήσαμε με...
16:46 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Άγιος Έρωτας: Ο πατήρ Νικόλαος βρίσκει τη χαμένη κόρη της Χλόης – Τι θα δούμε στα επεισόδια της εβδομάδας

Μετά τη συγκλονιστική πρεμιέρα, έρχεται ακόμη πιο ανατρεπτική η συνέχεια της σειράς “Άγι...
14:08 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Η Realnews αυτής της Κυριακής (28/9/2025)

Με τίτλο: «Σιγή ασυρμάτου» Αθήνας – Άγκυρας, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή η Realnews. Η εφημερί...
14:02 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ναταλία Γερμανού: Πρεμιέρα με το «Σαντρέ» της Άννας Βίσση – «Μας ταιριάζει το τραγούδι για έναρξη – Όντως αυτή η αγάπη είναι το καλύτερο»

Πρεμιέρα έκανε σήμερα η Ναταλία Γερμανού και το “Καλύτερα δε γίνεται”.  «Μας λείψα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης