Καλά θα πάει κι αυτό: Η Ρόδω καταρρέει λόγω οικονομικών και οικογενειακών προβλημάτων – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Μη χάσετε τα νέα επεισόδια της ανατρεπτικής σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό», που μεταδίδονται από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στις 22:45 από την ΕΡΤ1.

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:45

Επεισόδιο 7ο. Η Μιχαέλα βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική κατάσταση αναζητώντας κάποιο «σημάδι» για να συνεχίσει. Στο ψαράδικο, η Ρόδω αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία κρατά κρυφά από τον Αλέκο.

Ο Αλέκος μπλέκει επίσης σε κωμικές περιπέτειες, όταν η γυναίκα ενός φίλου του τον καταδιώκει. Η Ελισάβετ ανησυχεί για την περίεργη συμπεριφορά της Μιχαέλας, και υποψιάζεται ότι έχει ξανασυναντήσει τον Πάρι, κάτι που πάντα της προκαλεί συναισθηματική αστάθεια.

Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν συνειδητοποιεί ότι το ψαράδικο της οικογένειας κινδυνεύει με χρεοκοπία. Ο Πάρις συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και τύψεις για τον χωρισμό του με τη Μιχαέλα.

Η Ντιέγκο, η ψυχολόγος του, προσπαθεί να τον βοηθήσει, αλλά τελικά βρίσκεται να αναμετράται με δικά της προσωπικά ζητήματα από το παρελθόν. Ο Τάσος σχεδιάζει ανοιχτά πλέον την καταστροφή της εταιρείας.

Στο μεταξύ, η Μιχαέλα πηγαίνει τελικά στην οντισιόν, όπου ακούει κρυφά το σκηνοθέτη και τον παραγωγό να συζητούν χυδαία και υποτιμητικά για εκείνη, γεγονός που την κάνει να αντιδράσει αποφασιστικά και δυναμικά.

Ο Ερρίκος μπαίνει κρυφά στο θέατρο και μένει άφωνος από την ερμηνεία της Μιχαέλας, που για πρώτη φορά λάμπει.

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:45

Επεισόδιο 8ο. Η Μιχαέλα συνεχίζει τις πρόβες στο θέατρο, ενώ ο Ερρίκος την παρακολουθεί μυστικά βλέποντάς την ως νέα του καλλιτεχνική έμπνευση.

Ο Πάρις βρίσκεται σε βαθιά εσωτερική αναζήτηση, προσπαθώντας να κατανοήσει τον εαυτό του και τα λάθη του παρελθόντος. Σε συνάντησή του με τη Νάταλι, αποκαλύπτεται ένα μυστικό από το παρελθόν.

Η Ελισάβετ μπλέκεται άθελά της σε σκοτεινές υποθέσεις.

Η Ντιέγκο και ο Τζόνι περνούν μια όμορφη και τρυφερή βραδιά στην παραλία, μιλώντας για τις ανασφάλειές τους και το παρελθόν τους, ενώ η Κατερίνα, αποφασισμένη να αλλάξει τη ζωή της, δοκιμάζει εφαρμογές γνωριμιών, ενώ κάνει μια αναπάντεχη πρόταση γάμου για τον γιο της, τον Ερρίκο, στη φίλη της Τίνα, προκαλώντας σοκ και άγχος στην τελευταία.

Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στις 22:45

Επεισόδιο 9ο. Η Ρόδω καταρρέει λόγω των έντονων οικονομικών και οικογενειακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, κρύβει ένα σοβαρό μυστικό που αφορά τη Μιχαέλα. Η Μιχαέλα, μαθαίνει ότι το ψαράδικο κινδυνεύει να χρεοκοπήσει. Μαζί με την Ελισάβετ, προσπαθεί να βρει μια έξυπνη και πρωτότυπη ιδέα για να το σώσει.

Στο μεταξύ, ο Πάρις είναι βυθισμένος στις σκέψεις και τα προβλήματά του, ενώ η Νάταλι εξακολουθεί να προσπαθεί να τον κατακτήσει.

Δείτε το τρέιλερ