Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Φρανκ Ντιλικίνα

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ, Φρανκ Ντιλικίνα, από την Παρτιζάν, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Εκεί που όλα έδειχναν πως η υπόθεση όδευε προς ναυάγιο, με τον coach των πρωταθλητών, Γιώργο Μπαρτζώκα, να δηλώνει στην αναχώρηση της ομάδας για τη Ρόδο πως στην αποστολή για Μπασκόνια δεν θα βρίσκεται νέος παίκτης, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν επίσημα την ένταξη του Γάλλου στο ρόστερ.

Ο 27 ετών ύψους 1,94 μ. γκαρντ αναμένεται να μεταβεί άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να πλαισιώσει τους Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς στη θέση «1».

✍️🏽Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. —————————————————— ✍️🏽Olympiacos BC announces the signing of Frank Ntilikina.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/XvURaZgfpA — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 26, 2025

Στην Euroleague είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.