Είναι το ουράνιο τόξο ένας πλήρης κύκλος; – Το βίντεο αλεξιπτωτιστών που «αποκαλύπτει» το σχήμα του και η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά

Το ουράνιο τόξο είναι τελικά πλήρης κύκλος

Γνωρίζατε ότι το ουράνιο τόξο είναι ένας πλήρης κύκλος; Εικόνα που κατέγραψαν αλεξιπτωτιστές στην Βρετανία αποτυπώνουν το σχήμα του ουράνιου τόξου, προκαλώντας απορία σε πολλούς.

Το βίντεο καταγράφηκε από τον Πολ Ντιούερι και την ομάδα Sky Langer στις 13 Σεπτεμβρίου, κατά τη “βουτιά” δύο αλεξιπτωτιστών προς τη γη. Σε αυτό φαίνεται το σχήμα του ουράνιου τόξου να είναι ένας κύκλος και όχι ημικύκλιο.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Θοδωρής Κολυδάς έγραψε ότι «το ουράνιο τόξο είναι ένας πλήρης κύκλος από χρωματιστό φως που σχηματίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου διαθλώνται, ανακλώνται και διασπώνται μέσα σε σταγονίδια νερού».

Εξηγώντας, δε, γιατί συνήθως βλέπουμε το μισό ουράνιο τόξο ο κ. Κολυδάς ανέφερε ότι «βλέπουμε μόνο το μισό τόξο από το έδαφος, καθώς ο ορίζοντας “κόβει” τον κύκλο και έτσι εμείς βλέπουμε μόνο το επάνω μέρος του».

Σύμφωνα με τον ίδιο «ο πλήρης κύκλος μπορεί να φανεί αν βρισκόμαστε σε αεροπλάνο και το φως πέφτει πάνω σε σταγονίδια κάτω από εμάς, ή από ψηλές κορυφές/βουνά με σύννεφα και ομίχλη, ή ακόμα σε καταρράκτες και σιντριβάνια, όπου το φως περνά από λεπτές σταγόνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται ένας πλήρης φωτεινός δακτύλιος γύρω από το “αντιηλιακό σημείο” (το ακριβώς αντίθετο σημείο από τον ήλιο) , όπως στο βίντεο».

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κώστας Μπακογιάννης: «Τον θυμάμαι και χαμογελάω, σαν να είναι ακόμα εδώ…» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, Παύλο

Μία συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, Παύλο Μπακογιάννη που δολοφονήθηκε σαν σήμερα πρι...
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Χαλάει ο καιρός από αύριο: Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια σε 4 περιοχές – Αναμένεται έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα του Σαββάτου φέρνοντας δυνατούς βοριάδες κα...
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κυψέλη: Μαθητές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε 17χρονο μέσα στο προαύλιο σχολείου 

Επίθεση από τρεις αλλοδαπούς μαθητές με σκουπόξυλο δέχθηκε ένας 17χρονος μέσα σε προαύλιο Λυκε...
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Παύλος Μπακογιάννης: 36 χρόνια από τη δολοφονία που συγκλόνισε το Πανελλήνιο

Τριάντα έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη στην είσοδο τ...
