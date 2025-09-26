O άνδρας της παραιτήθηκε από τη δουλειά του – «Θέλει να κάνουμε και δεύτερο παιδί ενώ οι οικονομίες μας εξαντλούνται»

Το χρήμα επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας – από τον τρόπο ζωής, το μέλλον και την ασφάλεια που νιώθουμε στην καθημερινότητα. Μία γυναίκα, εμπιστεύτηκε τον άνδρα της, ο οποίος δούλευε σε τράπεζα, θεωρώντας ότι έχει πάρει τη σωστή απόφαση.

Τώρα όμως, οι οικονομίες του ζευγαριού εξαντλούνται, η ποιότητα της ζωής τους, υποβαθμίζεται και το αίσθημα της ασφάλειας, έχει αντικατασταθεί από το άγχος. Με ένα νεογέννητο στην αγκαλιά, η γυναίκα ανησυχεί ενώ ο άνδρας της, παριστάνει ότι, δεν είναι δικό του το πρόβλημα.

Εδώ και έξι χρόνια, η 30άχρονη γυναίκα, ζει με τον 36χρονο άνδρα της. Το καλοκαίρι του 2023, παραιτήθηκε από τη δουλειά της για να μείνει στο σπίτι με το παιδί – με την παρότρυνση του άνδρα της. Παράλληλα, υπέφερε από σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, κάτι που της δημιούργησε άγχος στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

“Τότε ο άνδρας μου ήταν τραπεζικός επενδυτής. Όταν ξεκινήσαμε τις εξωσωματικές, αποφάσισε να κάνει δική του επιχείρηση, αλλά δυστυχώς, δεν πήγε καλά”, εξηγεί η γυναίκα.

Δεν θέλει να επιστρέψει στη σίγουρη δουλειά, επειδή δεν θέλει να έχει αφεντικό και νιώθει ντροπή να ψάχνει για δουλειά. Ακόμη, δεν θέλει να μετακομίσει σε μεγαλούπολη, κάτι που περιορίζει και άλλο τις επιλογές του. Η κατάστασή τους, έχει γίνει αδιέξοδη. Ενώ έχουν ακόμη κάποιες οικονομίες, δεν υπάρχει πλάνο στον ορίζοντα.

“Σταδιακά, ο τρόπος ζωής μου υποβαθμίστηκε, σε σημείο που πλέον ζω πραγματικά άβολα. Δεν έχω πάει διακοπές από το 2023 και από τον Μάιο που γέννησα, φοβάμαι όλο και περισσότερο επειδή δεν θέλει να επιστρέψει στη σίγουρη δουλειά του. Το παιδί μας αξίζει να ζήσει μια ζωή με ανέσεις, ταξίδια και ό,τι δραστηριότητες θέλει”. Παράλληλα, ο σύζυγος την πιέζει να κάνουν και δεύτερο παιδί – εκείνη ξέρει ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά.

Έχει θυμώσει με τον άνδρα της που δεν παίρνει την ευθύνη της άσχημης κατάστασης στην οποία έχουν βρεθεί – η οποία εύκολα θα βελτιωνόταν, αν γύριζε στην παλιά του δουλειά ή αν άφηνε την ίδια να δουλέψει.

“Θα ζήσουμε έναν εφιάλτη”

Ο άνδρας της, υποστηρίζει ότι έχει εξαντληθεί από το τοξικό περιβάλλον του τομέα των χρηματοοικονομικών και σκοπεύει να ζήσει μια πιο ήρεμη και ταπεινή ζωή.

Έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να γίνει θεολόγος ή ιερές, κάτι που η ίδια βρίσκει παράλογο, αφού δεν θα έχουν την ίδια ποιότητα ζωής. “Μπορεί να ακουστεί απωθητικό, αλλά έχω μεγαλώσει σε άνετο, ευκατάστατο περιβάλλον – όπως και εκείνος. Η ειρωνεία είναι πως, θέλει να πηγαινοερχόμαστε σε δύο διαφορετικές χώρες (έχουμε δύο διαμερίσματα σε δύο διαφορετικές χώρες) και μάλιστα, σε καλές περιοχές”, εξηγεί η γυναίκα.

“Χωρίς εισόδημα, θα ζήσουμε έναν εφιάλτη. Νιώθω ανασφάλεια και αναστάτωση, δεν αισθάνομαι άνετα”. “Για να καταλάβετε πόσο άσχημα έχουν γίνει τα πράγματα, την περασμένη εβδομάδα, στα γενέθλιά μου, μου έδωσε ένα πουλόβερ το οποίο πήρε με κουπόνι που του έδωσε η μαμά του τα Χριστούγεννα. Πόνεσα πολύ περισσότερο απ’ όσο περίμενα”.

Έχουν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ενώ εκείνη έχει και έναν προσωπικό της – τα αποθέματα του οποίου, εξαντλήθηκαν γρήγορα. Αναγκάστηκε να πουλήσει κάποια από τα προσωπικά της αντικείμενα, όπως ρολόγια της γιαγιάς της για να βρει κάποια χρήματα. Νιώθει ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Δεν θα μπορέσει να στείλει το τετράχρονο παιδί της στον βρεφονηπιακό σταθμό και, δεν μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά της. Είναι εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση όπου τα χρήματα εξαντλούνται και βλέπει το μέλλον της να καταρρέει.

Δεν έχει άδικο να νιώθει απελπισία, ούτε για το γεγονός ότι έχει ανάγκη από σταθερότητα. Αν ο άνδρας της δεν δεχτεί να επιστρέψει στη σίγουρη δουλειά του, τότε θα έχει βάλει πάνω από την οικογένειά του, τον εγωισμό του. Ίσως θα πρέπει να σταματήσει να ανέχεται την κατάσταση αυτή και να θέσει σταθερά όρια.

Πρέπει να του ξεκαθαρίσει ότι, είτε να υποστηρίζει κανονικά και θα προστατεύει την οικογένειά του, ή εκείνη θα βρει μια δουλειά για να το κάνει. Είναι αδύνατον να συνεχίσουν να ζουν από τις οικονομίες που ολοένα εξαντλούνται.