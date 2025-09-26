Κλαίρη Κατσαντώνη: Πού είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελένη» από τη θρυλική σειρά «Ρετιρέ» – Η σπάνια δημόσια εμφάνιση

Σπάνια κοσμική εμφάνιση έκανε η «Ελένη» της θρυλικής σειράς «Το Ρετιρέ». Η ηθοποιός, Κλαίρη Κατσαντώνη, που έγινε γνωστή ως σύντροφος του «Ιάσονα», κατά κόσμον Παύλου Ευαγγελόπουλου, στην τηλεοπτική σειρά του Γιάννη Δαλιανίδη, βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Κηποθέατρο Παπάγου για να παρακολουθήσει την παράσταση «Ιλαριοπούλο»- έναν μονόλογο με την Ευτυχία Μοσχάκη- και όπως ήταν φυσικό τα φωτογραφικά φλας άστραψαν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso» η Κλαίρη Κατσαντώνη μετά το φινάλε της σειράς αποφάσισε να εγκαταλείψει την υποκριτική, γιατί δημιούργησε τη δική της οικογένεια και τα δύο παιδιά που απέκτησε έγιναν για εκείνη η βασική προτεραιότητά της. Ωστόσο κράτησε φιλικές σχέσεις με τον άλλοτε τηλεοπτικό παρτενέρ της, Παύλο Ευαγγελόπουλο και με την Τζόυς Ευείδη.

Η Κλαίρη Κατσαντώνη είναι επίσης καλή φίλη με την Ευτυχία Μοσχάκη και δεν γινόταν να λείπει από το Κηποθέατρο Παπάγου.