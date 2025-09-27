Όρμπαν: Ακολούθησε το παράδειγμα του Τραμπ και χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» το κίνημα Antifa

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Βίκτορ Ορμπάν
Φωτογραφία: AP

Κάνοντας πράξη τη δέσμευσή του και ακολουθώντας την κίνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν προχώρησε σε κατασταλτικά μέτρα εναντίον του αριστερού κινήματος Antifa, χαρακτηρίζοντάς το τρομοκρατική οργάνωση.

Φρανκ Νιλικίνα: «Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού έκαναν ξεκάθαρο το ότι με θέλουν» – Τι είπε για την προφορά του ονόματός του

Η ουγγρική κυβέρνηση δημοσίευσε χθες μια επικαιροποιημένη λίστα οργανώσεων και ατόμων που χαρακτηρίζονται «τρομοκράτες». Όσοι συμπεριλαμβάνονται στη λίστα αυτή βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις όπως δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, απαγορεύσεις ή περιορισμούς στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και απελάσεις και απαγορεύσεις εισόδου.

Η Βουδαπέστη αρχικά είχε συμπεριλάβει μόνο δύο οντότητες στη λίστa αυτή: μια μη καθορισμένη «οργάνωση Antifa» και μια ακροαριστερή εξτρεμιστική ομάδα γνωστή στη Γερμανία ως Hammerbande. Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Γερμανίας έχει κατηγορήσει μέλη της Hammerbande για συμμετοχή σε επιθέσεις εναντίον ακροδεξιών εξτρεμιστών σε επεισόδια που σημειώθηκαν στη Βουδαπέστη τον Φεβρουάριο του 2023.

Καλά θα πάει κι αυτό: Η Ρόδω καταρρέει λόγω οικονομικών και οικογενειακών προβλημάτων – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», είχε δηλώσει πριν μια εβδομάδα ο ακροδεξιός πρωθυπουργός Ορμπαν στην κρατική ραδιοτηλεόραση, αναφερόμενος ρητά στον πολιτικό σύμμαχό του Τραμπ.

Ο Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα στο οποίο χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» το κίνημα Antifa, την επομένη της επιμνημόσυνης τελετής στην Αριζόνα για τον δολοφονημένο υπερσυντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έχει παραλάβει ένα αντιαεροπορικό σύστημα Patriot από το Ισραήλ

Ειδικοί έχουν επίσης επισημάνει ότι ο Τραμπ δεν έχει νομικό μηχανισμό για να χαρακτηρίσει το Antifa εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός μπορεί να αποδοθεί μόνο σε ξένες ομάδες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

21 φορές τον μήνα φέρνουν την ευτυχία και προστατεύουν από τον καρκίνο – Τι έδειξε μελέτη

Μαντηλάκια ντεμακιγιάζ και άλλα 3 προϊόντα που δερματολόγος δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ γιατί μπορεί να καταστρέψουν το δέρμ...

Καινοτομία: Όλες οι λεπτομέρειες για τους φθινοπωρινούς διαγωνισμούς – Οι προθεσμίες για τις αιτήσεις

Σούπερ μάρκετ: 1.000 κωδικοί στην «εθελοντική μείωση τιμών» – Ποια προϊόντα τα ενταχθούν

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το χαμένο παπούτσι στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό σε 19 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:22 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έχει παραλάβει ένα αντιαεροπορικό σύστημα Patriot από το Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του παρέλαβε από το ...
18:57 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανός ΥΠΕΞ για Ζαπορίζια: «Προτρέπουμε τα κράτη να καταστήσουν σαφές στην Μόσχα πως ο πυρηνικός τζόγος της πρέπει να σταματήσει»

Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία πως έχει αποσυνδέσει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια α...
17:40 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Bild: Η Γερμανία σκέφτεται να επιτρέψει στον στρατό να καταρρίπτει drones

Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στον στρατό της να καταρρίπτει μη επανδρωμένα α...
15:13 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Στους 25 νεκρούς ο απολογισμός από την κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ

Ο απολογισμός από τις θανατηφόρες δηλητηριάσεις που αποδίδονται στην κατανάλωση νοθευμένου αλκ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης