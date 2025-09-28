Δανία: Απαγορεύει όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών λόγω της της Συνόδου της ΕΕ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Δανία, σημαία
πηγή: unsplash.com

Η Δανία θα απαγορεύσει όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών την επόμενη εβδομάδα πάνω από την επικράτειά της, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια της Συνόδου της ΕΕ, όπου θα συναντηθούν επικεφαλής κυβερνήσεων στην Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών.

«Η Δανία θα υποδεχθεί τους Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια. Συνεπώς, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, θα κλείσουμε τον εναέριο χώρο της Δανίας για όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών.

Οι υπερπτήσεις άγνωστης προέλευσης drones στον εναέριο χώρο της Δανίας από τις 22 Σεπτεμβρίου οδήγησαν στο κλείσιμο αεροδρομίων, με τη Δανία να υπαινίσσεται μια πιθανή ρωσική εμπλοκή.

