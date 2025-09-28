ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3: Με κορυφαίο τον Τετέι «άλωσε» το Παγκρήτιο

Την πρώτη της εκτός έδρας στην εφετινή Super League πανηγύρισε η Κηφισιά που πέρασε θριαμβευτικά από το Παγκρήτιο με 3-1 επί του ΟΦΗ.

Οι Παντελίδης (39΄), Τετέι (80΄), Πόμπο (90+4΄) πέτυχαν τα γκολ των νικητών, ενώ ο Ανδρούτσος είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 65΄ για τον ΟΦΗ, που αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο από το 43ο λεπτό λόγω αποβολής του Σενγκέλια με απευθείας κόκκινη.

Η ομάδα του Λέτο ήταν για ακόμα μία φορά άριστα διαβασμένη και στρίμωξε για τα καλά τον ΟΦΗ στο πρώτο ημίχρονο. Χάρη στον Χριστογεώργο οι γηπεδούχοι κράτησαν το «μηδέν» όταν ο 25χρονος γκολκίπερ επενέβη στις προσπάθειες του Νταβίντ Σιμόν στο 14΄ και του Πόμπο στο 19΄. Δεν μπόρεσε, όμως, να κάνει το ίδιο στο 39΄ σε μια υποδειγματική αντεπίθεση της Κηφισιάς με Τετέι, Αντονίσε και Παντελίδη ως τελικό παραλήπτη να εκτελεί άμεσα για το 0-1. Λίγο πριν από το ημίχρονο οι Κρητικοί βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, από μία απερίσκεπτη ενέργεια του Σενγκέλια. Ο Γεωργιανός παρενέβη σε διαπληκτισμό μεταξύ ποδοσφαιριστών και τράβηκε τα μαλλιά του Αντονίσε με αποτέλεσμα να αντικρίσει απευθείας κόκκινη κάρτα.

Πίσω στο σκορ και με παίκτη λιγότερο, ήταν πολύ δύσκολο για τους παίκτες του Ράσταβατς να βρουν μια λύση. Ταυτόχρονα κινδύνευσαν άμεσα στο 53΄ όταν από ενστικτώδες τακουνάκι του Παντελίδη η μπάλα πήρε ύψος και αναπήδησε στο οριζόντιο δοκάρι! Όμως στο 65΄ ο Θανάσης Ανδρούτσος ισοφάρισε με προβολή από κοντά μετά από σουτ του Νέιρα. Ο ΟΦΗ κατάφερε με 10 παίκτες να φέρει το ματς στα ίσια, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την ισοπαλία μέχρι το τέλος. Στο 80΄ ο Αντρέας Τετέι βρέθηκε στην περιοχή μετά από σέντρα του Αντονίσε και ήταν για ακόμα μία φορα ο παίκτης που έκανε τη διαφορά για την ομάδα των βορείων προαστίων. Ο ίδιος στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων βρέθηκε απέναντι από τον Χριστογεώργο και έδωσε έτοιμο γκολ στον Πόμπο, ο οποίος δε δυσκολεύτηκε να γράψει το 1-3 στην ανυπεράσπιστη εστία.

Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος

Κίτρινες: Κέβιν – Πόμπο, Παντελίδης, Ξενόπουλος

Κόκκινες: Σενγκέλια (43΄)

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης (56΄ Κέβιν), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (79΄ Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Αποστολάκης (56΄ Νέιρα), Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο (79΄ Ρακόνιατς)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης (71΄ Λαρούσι), Πόμπο, Αντονίσε (85΄ Μποτία), Τετέι, Παντελίδης (65΄ Γκέρσον), Ντίαζ (65΄ Έμπο), Πέρεθ (84΄ Αμανί) Σόουζα, Ποκόρνι