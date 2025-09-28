Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα – Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα – Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας evima.gr, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του ένα εκ των δύο ατόμων που επέβαιναν στο όχημα. Το δεύτερο άτομο τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λίμνη Ευβοίας.

