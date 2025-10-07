Αιτωλοακαρνανία: Ανησυχία και γι’ άλλες καθιζήσεις μετά το «άνοιγμα» της γης στις Φυτείες – Πώς δημιουργήθηκε ο τεράστιος κρατήρας, νέα αυτοψία την Τετάρτη

«Ήταν σαν να έγινε σεισμός». Με αυτά τα λόγια περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής Φυτείες στην Αιτωλοακαρνανία, τον θόρυβο που άκουσαν όταν το έδαφος υποχώρησε και άνοιξε ο τεράστιος κρατήρας τα ξημερώματα της Τρίτης (7/10), δίπλα από τα σπίτια τους, κάνοντάς τους να πεταχτούν από τον ύπνο τους.

Το «πέπλο» της ανησυχίας και του φόβου έχει απλωθεί πάνω από την περιοχή, αλλά και σε γειτονικές κοινότητες καθώς είναι πιθανόν να εκδηλωθούν ανάλογα φαινόμενα καθιζήσεων και αλλού, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, «αυτή η διάβρωση επεκτείνεται από το Μεσολόγγι μέχρι και την Αμφιλοχία. Δεν αποκλείουμε να δούμε κι άλλα τέτοια φαινόμενα. Κυρίως αυτό που μας απασχολεί είναι ότι αναπτύσσονται και εξελίσσονται μέσα σε οικιστικούς χώρους, σε χωριά, οπότε εκεί τα προβλήματα είναι σχετικά μεγάλα».

Άλλωστε δεν είναι πρώτη φορά που εκδηλώνονται καθιζήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και το 2021 λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά από το χθεσινό περιστατικό.

Τα τρία σπίτια που είναι κοντά στον κρατήρα βάθους 6-7 μέτρων και έκτασης 50- 60 τ.μ., έχουν υποστεί ζημιές. Οι ένοικοι βλέπουν τις ρωγμές και ανησυχούν.

Σήμερα, Τετάρτη κλιμάκιο ειδικών και γεωλόγων θα μεταβούν ξανά στις Φυτείες για ακόμη μία αυτοψία στο σημείο της καθίζησης, ενώ θα γίνουν έλεγχοι και για τη στατικότητα των σπιτιών.

Σύμφωνα με γεωλόγους, οι τελευταίες βροχοπτώσεις είναι αυτές που ενεργοποίησαν το φυσικό φαινόμενο. «Είναι ένας χώρος που δομείται από γύψους. Οι γύψοι έχουν τη δυνατότητα να διαλυτοποιούνται και οι τελευταίες βροχές ενεργοποίησαν το φαινόμενο» εξήγησε γεωλόγος στον ΑΝΤ1.

Δήμαρχος Ξηρομέρου στο enikos.gr: «Έκτασης 50-60 τ.μ. ο κρατήρας – Παρακολουθούμε το φαινόμενο και είμαστε σε εγρήγορση»

«Άκουσαν έναν έντονο και τρομακτικό θόρυβο» περιέγραψε στο enikos.gr ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, Γιάννης Τριανταφυλλάκης, ο οποίος μίλησε για μία μεγάλη καθίζηση που οδήγησε και στο να δημιουργηθεί ο κρατήρας.

«Πρόκειται για ένα γεωλογικό φαινόμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Τρίτης. Από την πρώτη στιγμή κλήθηκε ο πρόεδρος της περιοχής, προσωπικό του Δήμου, ενώ ενημερώθηκε και η Περιφέρεια, η οποία έστειλε τεχνικό κλιμάκιο και γεωλόγο για να εκτιμήσουν την κατάσταση. Είμαστε και σε διαρκή επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) και ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμοδίων. Παρακολουθούμε το φαινόμενο και βρισκόμαστε σε ετοιμότητα» υποστήριξε ο κ. Τριανταφυλλάκης.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι υπάρχει μια καθίζηση που δημιούργησε έναν κρατήρα έκτασης 50-60 τ.μ. και βάθους 6-7 μέτρων και «ρούφηξε» μία κολώνα, αλλά και τμήμα από κάγκελα και μάντρες οικημάτων που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. Προκλήθηκαν βλάβες στην υδροδότηση- η οποία πλέον έχει αποκατασταθεί- αλλά και στα δίκτυα τηλεφωνίας.

Ο κ. Τριανταφυλλάκης εξήγησε ότι όπως τους ενημέρωσαν οι γεωλόγοι, «πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο, αναμενόμενο για τα εδάφη και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Τα εδάφη είναι κυρίως ασβεστολιθικά, όχι βραχώδη και σε συνδυασμό με τις δύο λίμνες που υπάρχουν στην περιοχή, είναι πιθανόν ο υδροφόρος ορίζοντας να ανέβηκε και να υποχώρησε το έδαφος. Ρόλο μπορεί να έπαιξαν και διάφοροι μικροσεισμοί που δεν γίνονται αισθητοί στην επιφάνεια, ωστόσο προκαλούν ρηγματώσεις στο υπέδαφος. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις πρόσφατες βροχοπτώσεις είναι πιθανό να συνέβαλαν στην καθίζηση και τη δημιουργία του κρατήρα».

Ο δήμαρχος τόνισε ότι έχουν εκκενωθεί τα τρία σπίτια που ήταν κοντά στον κρατήρα. Όπως είπε, το ένα δεν κατοικείτο, ενώ οι οικογένειες που έμεναν στα άλλα δύο, φιλοξενούνται στις κατοικίες συγγενών και φίλων. «Ο Δήμος είναι έτοιμος να καλύψει τα έξοδα φιλοξενίας τους σε ξενοδοχεία αν χρειαστεί», είπε ο κ. Τριανταφυλλάκης.

Σημείωσε δε, ότι θα εξεταστεί και η στατικότητα των συγκεκριμένων σπιτιών για το κατά πόσο είναι ασφαλή να επιστρέψουν οι ένοικοί τους, όταν οι ειδικοί ολοκληρώσουν την αυτοψία και όλες τις απαραίτητες εργασίες.