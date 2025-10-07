Αιτωλοακαρνανία: Ανησυχία και γι’ άλλες καθιζήσεις μετά το «άνοιγμα» της γης στις Φυτείες – Πώς δημιουργήθηκε ο τεράστιος κρατήρας, νέα αυτοψία την Τετάρτη

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Αιτωλοακαρνανία- κρατήρας- Φυτείες

«Ήταν σαν να έγινε σεισμός». Με αυτά τα λόγια περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής Φυτείες στην Αιτωλοακαρνανία, τον θόρυβο που άκουσαν όταν το έδαφος υποχώρησε και άνοιξε ο τεράστιος κρατήρας τα ξημερώματα της Τρίτης (7/10),  δίπλα από τα σπίτια τους, κάνοντάς τους να πεταχτούν από τον ύπνο τους.

Το «πέπλο» της ανησυχίας και του φόβου έχει απλωθεί πάνω από την περιοχή, αλλά και σε γειτονικές κοινότητες καθώς είναι πιθανόν να εκδηλωθούν ανάλογα φαινόμενα καθιζήσεων και αλλού, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, «αυτή η διάβρωση επεκτείνεται από το Μεσολόγγι μέχρι και την Αμφιλοχία. Δεν αποκλείουμε να δούμε κι άλλα τέτοια φαινόμενα. Κυρίως αυτό που μας απασχολεί είναι ότι αναπτύσσονται και εξελίσσονται μέσα σε οικιστικούς χώρους, σε χωριά, οπότε εκεί τα προβλήματα είναι σχετικά μεγάλα».

Άλλωστε δεν είναι πρώτη φορά που εκδηλώνονται καθιζήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και το 2021 λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά από το χθεσινό περιστατικό.

Αιτωλοακαρνανία- Φυτείες- κρατήρας

Τα τρία σπίτια που είναι κοντά στον κρατήρα βάθους 6-7 μέτρων και έκτασης 50- 60 τ.μ., έχουν υποστεί ζημιές. Οι ένοικοι βλέπουν τις ρωγμές και ανησυχούν.

Σήμερα, Τετάρτη κλιμάκιο ειδικών και γεωλόγων θα μεταβούν ξανά στις Φυτείες για ακόμη μία αυτοψία στο σημείο της καθίζησης, ενώ θα γίνουν έλεγχοι και για τη στατικότητα των σπιτιών.

Σύμφωνα με γεωλόγους, οι τελευταίες βροχοπτώσεις είναι αυτές που ενεργοποίησαν το φυσικό φαινόμενο. «Είναι ένας χώρος που δομείται από γύψους. Οι γύψοι έχουν τη δυνατότητα να διαλυτοποιούνται και οι τελευταίες βροχές ενεργοποίησαν το φαινόμενο» εξήγησε γεωλόγος στον ΑΝΤ1.

Δήμαρχος Ξηρομέρου στο enikos.gr: «Έκτασης 50-60 τ.μ. ο κρατήρας – Παρακολουθούμε το φαινόμενο και είμαστε σε εγρήγορση»

«Άκουσαν έναν έντονο και τρομακτικό θόρυβο» περιέγραψε στο enikos.gr ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, Γιάννης Τριανταφυλλάκης, ο οποίος μίλησε για μία μεγάλη καθίζηση που οδήγησε και στο να δημιουργηθεί ο κρατήρας.

«Πρόκειται για ένα γεωλογικό φαινόμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Τρίτης. Από την πρώτη στιγμή κλήθηκε ο πρόεδρος της περιοχής, προσωπικό του Δήμου, ενώ ενημερώθηκε και η Περιφέρεια, η οποία έστειλε τεχνικό κλιμάκιο και γεωλόγο για να εκτιμήσουν την κατάσταση. Είμαστε και σε διαρκή επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) και ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμοδίων. Παρακολουθούμε το φαινόμενο και βρισκόμαστε σε ετοιμότητα» υποστήριξε ο κ. Τριανταφυλλάκης.

Αιτωλοακαρνανία, Φυτείες, κρατήρας

Αιτωλοακαρνανία- Φυτείες- κρατήρας

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι υπάρχει μια καθίζηση που δημιούργησε έναν κρατήρα έκτασης 50-60 τ.μ. και βάθους 6-7 μέτρων και «ρούφηξε» μία κολώνα, αλλά και τμήμα από κάγκελα και μάντρες οικημάτων που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. Προκλήθηκαν βλάβες στην υδροδότηση- η οποία πλέον έχει αποκατασταθεί- αλλά και στα δίκτυα τηλεφωνίας.

Ο κ. Τριανταφυλλάκης εξήγησε ότι όπως τους ενημέρωσαν οι γεωλόγοι, «πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο, αναμενόμενο για τα εδάφη και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Τα  εδάφη είναι κυρίως ασβεστολιθικά, όχι βραχώδη και σε συνδυασμό με τις δύο λίμνες που υπάρχουν στην περιοχή, είναι πιθανόν ο υδροφόρος ορίζοντας να ανέβηκε και να υποχώρησε το έδαφος. Ρόλο μπορεί να έπαιξαν και διάφοροι μικροσεισμοί που δεν γίνονται αισθητοί στην επιφάνεια, ωστόσο προκαλούν ρηγματώσεις στο υπέδαφος. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις πρόσφατες βροχοπτώσεις είναι πιθανό να συνέβαλαν στην καθίζηση και τη δημιουργία του κρατήρα».

Αιτωλοακαρνανία, Φυτείες, κρατήρας

Ο δήμαρχος τόνισε ότι έχουν εκκενωθεί τα τρία σπίτια που ήταν κοντά στον κρατήρα. Όπως είπε, το ένα δεν κατοικείτο, ενώ οι οικογένειες που έμεναν στα άλλα δύο, φιλοξενούνται στις κατοικίες συγγενών και φίλων. «Ο Δήμος είναι έτοιμος να καλύψει τα έξοδα φιλοξενίας τους σε ξενοδοχεία αν χρειαστεί», είπε ο κ. Τριανταφυλλάκης.

Σημείωσε δε, ότι θα εξεταστεί και η στατικότητα των συγκεκριμένων σπιτιών για το κατά πόσο είναι ασφαλή να επιστρέψουν οι ένοικοί τους, όταν οι ειδικοί ολοκληρώσουν την αυτοψία και όλες τις απαραίτητες εργασίες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 300.000 ασθενείς στην Ευρώπη βασίζονται σε φάρμακα που προέρχονται από ανθρώπινο πλάσμα

Ύπνος: Τινάζεστε απότομα όταν κοιμάστε; Τι μπορεί να σημαίνει, σύμφωνα με ειδικούς

Έρχεται νέος φορέας που θα βάλει «φρένο» στους πλειστηριασμούς – Πώς θα λειτουργεί και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτ...

Eurostat: Τι αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία για τις υπερωρίες των εργαζομένων στην Ελλάδα – Η εικόνα στην ΕΕ

Apple Watch: 9 κρυφές λειτουργίες υγείας του Apple Watch που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να βελτιώσεις την ευεξία σου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:15 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Αιτωλοακαρνανία: Εφιάλτης για 85χρονη στο Αγγελόκαστρο – Την ξυλοκόπησαν άγρια στο σπίτι της για 100 ευρώ

Μια 85χρονη γυναίκα στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας έζησε στιγμές φρίκης στα χέρια τριών αδί...
22:39 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Απάτη με ψεύτικες αγγελίες πώλησης αυτοκινήτων – Έπαιρνε προκαταβολές και εξαφανιζόταν

Εξιχνιάστηκε άμεσα υπόθεση εξαπάτησης και χθες Δευτέρα 6/10 το πρωί συνελήφθη στη Ρόδο από αστ...
22:29 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στην Μιχαλακοπούλου – Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/10)...
22:18 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Μόλις έξι λεπτά δυνατής βροχής για να γίνει περιοχή της Πάτρας… Βενετία – ΦΩΤΟ

Η δυνατή βροχή που έπληξε το πρωί της Τρίτης 7/10 την Πάτρα, διάρκειας μόλις έξι λεπτών, ήταν ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης