Θεσσαλονίκη – Λάρισα: Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών – Εισέβαλαν σε σπίτια με κλειδιά πασπαρτού – ΒΙΝΤΕΟ

Θεσσαλονίκη – Λάρισα: Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών – Εισέβαλαν σε σπίτια με κλειδιά πασπαρτού – ΒΙΝΤΕΟ
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη διάρρηξη που πραγματοποίησαν μέλη σπείρας σε κατοικία.

Συγκεκριμένα, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τους δράστες να ετοιμάζονται να διαρρήξουν σπίτι στη δυτική Θεσσαλονίκη. Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί καταφέρνουν να μπουν στην πολυκατοικία και όταν βρίσκουν ευκαιρία εισβάλλουν στο διαμέρισμα.

Η διάρρηξη έγινε στα μέσα Ιουλίου όταν το ζευγάρι έλλειπε σε διακοπές. Οι τρεις δράστες χρησιμοποίησαν κλειδιά πασπαρτού και άνοιξαν την πόρτα χωρίς να αφήνουν ίχνη.

Θύμα της ίδιας συμμορίας έπεσε και μια οικογένεια στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας παρακολουθούσαν τη δράση των τριών διαρρηκτών για μέρες και τους συνέλαβαν την 1η Οκτωβρίου.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν από τον περασμένο Μάιο διαρρήξεις σε τουλάχιστον εννέα σπίτια σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα ενώ τα κλοπιμαία τα διέθεταν σε ιδιοκτήτρια ενεχυροδανειστηρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία συνελήφθη ως συνεργός. Οι συλληφθέντες πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή. Η ιδιοκτήτρια του ενεχυροδανειστηρίου κι ένας από τους τρεις δράστες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ενώ οι άλλοι δύο προφυλακίστηκαν.

Η λεία των δραστών υπολογίζεται πως ξεπερνά τις 26.000 ευρώ.

