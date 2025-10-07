Ρουμανία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα λόγω των βροχοπτώσεων – Εκατοντάδες σχολεία θα μείνουν κλειστά την Τετάρτη

Ρουμανία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα λόγω των βροχοπτώσεων – Εκατοντάδες σχολεία θα μείνουν κλειστά την Τετάρτη

Οι αρχές στην Ρουμανία, αποφάσισαν να κλείσουν αύριο, Τετάρτη, εκατοντάδες σχολεία στην πρωτεύουσα, το νότιο και το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας –περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω ενός πολύ σφοδρού επεισοδίου βροχόπτωσης που αναμένεται από σήμερα το βράδυ. Συνολικά αναμένεται να κλείσουν 250 σχολεία σε όλη την χώρα.

“Αναμένονται βροχοπτώσεις που μπορεί να φθάσουν τα 80-100 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο και στις απομονωμένες περιοχές η ποσότητα του νερού μπορεί να φθάσει τα 120-140 l/m²”, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο συνέστησε στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του συναγερμού.

Οι δήμαρχοι ορισμένων κοινοτήτων, οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, άρχισαν να ετοιμάζουν σάκους άμμου για την πρόληψη των πλημμυρών.

“Προτεραιότητά μας είναι να καθησυχάσουμε τους κατοίκους, να τους πούμε ότι δεν κινδυνεύουν, να διασφαλίσουμε ότι το Βουκουρέστι δεν θα παραλύσει και να μην υπάρχει βιασύνη για να πάνε να πάρουν τα παιδιά από το σχολείο και να τα γυρίσουν στο σπίτι”, δήλωσε ο προσωρινός δήμαρχος Στελιάν Μπουτζντουβεάνου στους δημοσιογράφους σήμερα το απόγευμα.

Η Ρουμανία αντιμετώπισε πλημμύρες το καλοκαίρι, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή τριών ανθρώπων στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο πρόεδρος Νικούσορ Νταν είχε δηλώσει τότε ότι αυτά τα “δραματικά γεγονότα” δείχνουν τη σημασία των “βιώσιμων επενδύσεων στην πρόληψη και την προστασία κατά των κλιματικών κινδύνων”.

Οι βροχοπτώσεις τείνουν να γίνονται πιο έντονες λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Την περασμένη εβδομάδα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη γειτονική Βουλγαρία μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

