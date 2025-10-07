Έβρος: Στη φυλακή 6 Τούρκοι για εισαγωγή και μεταφορά όπλων

Τον δρόμο για την φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας σε 6 εκ των Τούρκων που συνελήφθησαν στον Έβρο με την κατηγορία ότι μετέφεραν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, καθώς επίσης εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Ανάμεσά τους, είναι οι γονείς της 14χρονης που αφέθηκε χθες ελεύθερη με την προϋπόθεση να παραμείνει στη χώρα, όπως και η οικογένεια με τα δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας έξι μηνών και πέντε ετών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η διαδικασία της απολογίας τους στον ανακριτή Αλεξανδρούπολης ήταν πολύωρη.

Οι εν λόγω κατηγορούμενοι, σύμφωνα τους δικηγόρους τους αρνήθηκαν την κατηγορία της εισαγωγής, κατοχής και μεταφοράς όπλων και δήλωσαν πως δεν γνώριζαν το περιεχόμενο των αποσκευών με τον οπλισμό που βρέθηκε πλησίον τους και πως οι λόγοι που ήρθαν στην Ελλάδα είναι διότι στη χώρα τους διώκονται λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

Διευκρινίζεται ότι από τους 11 Τούρκους που μεταφέρθηκαν το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης, βρίσκονται και ένα βρέφος έξι μηνών και ένα αγόρι πέντε ετών, και ένα ακόμη άτομο που δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Από τους οκτώ ενήλικες Τούρκους, οι δύο ζήτησαν πήραν προθεσμία να απολογηθούν με τους υπόλοιπους αύριο Τετάρτη.