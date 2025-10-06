Έβρος: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 14χρονη που συνελήφθη με τους Τούρκους διακινητές όπλων 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τούρκοι, Έβρος, μαφία, όπλα

Ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε πριν από λίγο από την ανακρίτρια η 14χρονη υπήκοος Τουρκίας, που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα στην περιοχή Αντλιοστάσιο του κάμπου Τυχερού μαζί με άλλους συμπατριώτες της, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες πολλά εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Το 14χρονο κορίτσι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, στην ανάκρισή του είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα.

Σημειώνεται, ότι αύριο οδηγούνται στην ανακρίτρια και οι δυο γονείς της, ενώ αναμένεται να αποφασισθεί αν και σε ποια δομή θα φιλοξενηθεί το 14χρονο κορίτσι.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί του Σαββάτου, στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης οδηγήθηκαν οι 13 Τούρκοι.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για την τρέχουσα εβδομάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μέχρι να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση παραμένουν υπό κράτηση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως προανακριτικά οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ο ιδιοκτήτης της βάρκας τούς υπέδειξε άτομο στο οποίο επρόκειτο να παραδώσουν το φορτίο, το περιεχόμενο του οποίου – όπως ανέφεραν – δεν γνώριζαν. Ανέφεραν δε, ότι σκόπευαν να έρθουν στην Ελλάδα για να ζητήσουν πολιτικό άσυλο.

 

