Στο β’ μισό της σεζόν η βραδινή εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια

Στα σκαριά βρίσκεται η νέα βραδινή εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1, σύμφωνα με την Reallife.

Έπειτα από οκτώ χρόνια αφοσίωσης στο «Rouk Zouk», η παρουσιάστρια ανανέωσε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 με προοπτική να ενταχθεί και με δεύτερη εκπομπή στην prime time.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προετοιμασία για το «Moments of your life» έχει ήδη ξεκινήσει, ωστόσο η πρεμιέρα δεν αναμένεται σύντομα. Λόγω των υψηλών απαιτήσεων σε έρευνα και προεργασία που απαιτεί το πρωτότυπο φορμάτ, η βραδινή εκπομπή της Ζ. Μακρυπούλια οδεύει για το β’ μισό της σεζόν, ενώ στόχος είναι η πρεμιέρα να γίνει με ένα σπέσιαλ επεισόδιο την περίοδο των γιορτών.

Στη νέα εκπομπή κάθε καλεσμένος δεν μετέχει απλώς σε μια συνέντευξη για τη ζωή και την πορεία του, αλλά αναβιώνει σημαντικές του στιγμές που ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του με virtual τεχνικές.