«Να μ’ αγαπάς» – Ελισάβετ Μουτάφη: «Η Σοφία στο παρελθόν έχει κακοποιηθεί»

Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα της νέας καθημερινής δραματικής σειράς του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», η πρωταγωνίστρια Ελισάβετ Μουτάφη, άνοιξε την καρδιά της στην Σταματίνα Τσιμτσιλή και μίλησε για τον ρόλο της στη σειρά, τα καθημερινά γυρίσματα και την οικογένειά της.

«Ο χαρακτήρας που υποδύομαι είναι διαφορετικός από αυτούς που έχω κάνει ως τώρα»

«Το “Να μ’ αγαπάς” είναι σύγχρονο, δεν είναι εποχής. Το χρειαζόμασταν νομίζω και ένα σύγχρονο μετά από τόσα εποχής που είναι βέβαια εξαιρετικές δουλειές, σε όλα τα κανάλια και φυσικά στον Alpha. Και φέτος έχω πολλούς δικούς μου ανθρώπους και σπουδαίους ηθοποιούς σε όλες τις σειρές του Alpha που «έσκισαν» με το που ξεκίνησαν», δήλωσε αρχικά η Ελισάβετ Μουτάφη.

Επεσήμανε ότι «έχει ξεκινήσει εξαιρετικά ο Alpha, αυτό είναι πολύ σπουδαίο, και τώρα ερχόμαστε εμείς. Είναι μια εξαιρετική δουλειά, αλλά είναι πολύ δύσκολο γιατί είμαστε πέντε φορές την εβδομάδα, εγώ το ξέρω το πέντε φορές την εβδομάδα. Έχουμε την ευτυχία να είναι μαζί μας ο Γιώργος Παπαβασιλείου, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης μας, που έχει κάνει σπουδαίες δουλειές και είναι ο υπεύθυνος -πέρα και από τους υπόλοιπους σκηνοθέτες που έχουν τα δύο συνεργεία- για όλη αυτή την ιστορία, γιατί το αποτέλεσμα είναι κινηματογραφικό που είναι πολύ δύσκολο».

Όσον αφορά στην ιστορία της σειράς και τον ρόλο τής, η αγαπημένη ηθοποιός δήλωσε: «Η σειρά έχει τα πάντα! Καταρχάς έχει το Ναύπλιο που είναι πολύ ωραίο. Ο χαρακτήρας που υποδύομαι είναι διαφορετικός από αυτούς που έχω κάνει ως τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά γιατί έχει σασπένς, έχει τα πάντα. Παθαίνεις ένα κόλλημα και μένεις εκεί… Μια μητέρα εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, μόλις τα έχει γεννήσει, ξαναφτιάχνει τη ζωής της, κάνει κι άλλα παιδιά και μεγαλώνει κι ένα ακόμα του συζύγου της. Δεν έχει καμία επαφή με τα δίδυμα, τα μεγαλώνει η γιαγιά τους και ξαφνικά στα εγκαίνια του ξενοδοχείου στο Ναύπλιο, τα παιδιά την βλέπουν στην τηλεόραση. Εκεί ξεκινά η ιστορία. Υπάρχουν φυσικά και πολλές παράλληλες ιστορίες. Υπάρχει μια εκδίκηση από τον Δημήτρη Αλεξανδρή, που επιστρέφει από το παρελθόν… δεν ξέρω τι να σου πρωτοπώ. Γίνονται τόσα πολλά».

«Η Σοφία, στο παρελθόν, έχει κακοποιηθεί»

Για τη συνεργασία της με την Μέγκι Σούλι, αλλά και για τον ρόλο της είπε: «Η Μέγκι είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα, εξαιρετική ηθοποιός, κούκλα και υποδύεται την κόρη μου. Εγώ ό,τι κάνω το κάνω για να την προστατεύσω. Η Σοφία είναι η ξαδέρφη του Θεόφιλου Καλλιγά (Στάθης Σταμουλακάτος), που δεν ξέρει ότι η γυναίκα του έχει δύο παιδιά από το παρελθόν, η οποία έχει εκδιωχθεί απ’ το σπίτι από τον πατέρα του Θεόφιλου και έχει κακοποιηθεί από πάρα πολλές πλευρές. Έχει καταλήξει να είναι ένας χαρακτήρας που είναι η κακιά της ιστορίας, ο αντίποδας της Ζωής».

Για τη σειρά δήλωσε: «Προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Έχει εξελίξεις, εγώ ως Σοφία βάζω το χεράκι μου να βγουν στην επιφάνεια πράγματα, εμφανίζεται και ο Δημήτρης Αλεξανδρής ο οποίος θέλει να πάρει κι αυτός εκδίκηση…».

Τέλος, η Ελισάβετ Μουτάφη μίλησε για τον γιο της, τον χρόνο που περνάει μαζί του, για τις οικογενειακές στιγμές με τον άντρα της και την οικογένειά τους.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα



Στο αποψινό, πρώτο, επεισόδιο:

Η ιστορία ξεκινά στην Θεσσαλονίκη όπου τα δίδυμα νεαρά αδέλφια Φωτεινή (Ειρήνη Αγγελοπούλου) και Λευτέρης (Κώστας Νικούλι), μαθαίνουν τη στιγμή του θανάτου της γιαγιάς τους ότι η -εξαφανισμένη μετά τη γέννηση τους, μητέρα τους Ζωή (Στεφανή Καπετανίδη), βρίσκεται στο Ναύπλιο. Συγκλονισμένα, εγκαταλείπουν την πόλη τους με σκοπό να βρουν τη μητέρα τους και να μάθουν την αλήθεια για το παρελθόν.

Αθήνα: Ο νεαρός Ορφέας Καλλιγάς (Μιχαήλ Ταμπακάκης) φθάνει από το Βερολίνο στην Ελλάδα προκειμένου να παραβρεθεί στα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου του πατέρα του Θεόφιλου Καλλιγά (Στάθης Σταμουλακάτος) στο Ναύπλιο.

Ναύπλιο: Η Ζωή Καλλιγά, ο σύζυγός της Θεόφιλος και η οικογένεια τους υποδέχονται τον Ορφέα. Κανείς δε γνωρίζει όμως το σχέδιο του Θεόφιλου και της ξαδέλφης του Σοφίας (Ελισάβετ Μουτάφη) να παντρέψουν τον Ορφέα με την ξαδέλφη του Άννα (Μέγκι Σούλι), η οποία όμως αρνείται τη συμμετοχή της στο σχέδιο της μητέρας και του θείου της. Την ίδια στιγμή ο άγνωστος σε όλους Άγγελος Μανιάτης (Δημήτρης Αλεξανδρής) φθάνει και αυτός στο Ναύπλιο, γίνεται μάρτυρας των όσων εξελίσσονται στα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου των Καλλιγά, και αποκαλύπτει το λόγο που τον φέρνει πίσω στη γενέθλια γη.

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

«Να μ’ αγαπάς». Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα απόψε στις 20:00 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα.