Βόλος: Μαθητές κλείδωσαν το σχολείο για να κάνουν κατάληψη και… μαζί μία εκπαιδευτικό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Μαθητές κλείδωσαν το σχολείο για να κάνουν κατάληψη και… μαζί μία εκπαιδευτικό
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Απρόσμενη κατάληξη είχε η προσπάθεια μαθητών στον Βόλο να κλειδώσουν με λουκέτα το σχολείο τους, προκειμένου να συνεχίσουν την κατάληψη, αφού εντός του κτιρίου βρισκόταν και μία εκπαιδευτικός, η οποία βρέθηκε ξαφνικά εγκλωβισμένη στο σχολικό συγκρότημα. Μάλιστα, χρειάστηκε να επέμβουν η αστυνομία και η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό της καθηγήτριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ταχυδρόμου», όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Ν. Ιωνίας. Οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας βρίσκονται από την περασμένη Παρασκευή σε κατάληψη του σχολείου τους, διαμαρτυρόμενοι για προβλήματα στο κτίριο και στις πόρτες, αλλά και για το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα η διεύθυνση αρνήθηκε να ανάψει καλοριφέρ για να… στεγνώσουν τις μπλούζες τους που είχαν βραχεί.

Πώς απεγκλωβίστηκε η εκπαιδευτικός

Μαθητές δήλωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε τετράμηνη κατάληψη και χθες το βράδυ, πήγαν στο σχολείο για να κλειδώσουν με λουκέτα ώστε σήμερα το πρωί, να μην υπάρχει πρόσβαση στο κτίριο. Όπως φαίνεται, όμως, δεν αντιλήφθηκαν ότι στο σχολικό συγκρότημα, στο οποίο φιλοξενούνται και άλλες σχολικές μονάδες, υπήρχε άτομο που δούλευε.

Ήταν η γραμματέας της ΑΣΠΑΙΤΕ Βόλου, η οποία βρισκόταν στο γραφείο της για να προετοιμάσει την έναρξη των μαθημάτων. Φαίνεται ότι οι μαθητές είτε δεν πρόσεξαν τα φώτα του γραφείου στο κτίριο, είτε δεν έδωσαν σημασία.

Όταν τελείωσε τη δουλειά της, η εκπαιδευτικός επιχείρησε να φύγει. Προς έκπληξή της όμως διαπίστωσε ότι στην εξώπορτα υπήρχε κλειδωμένο και δεύτερο λουκέτο, για το οποίο η ίδια δεν είχε κλειδί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εκπαιδευτικός τρομοκρατήθηκε, καθώς η ώρα ήταν 10 το βράδυ και η ίδια μπορούσε να βγει από το κτίριο, μόνο πηδώντας τα κάγκελα της εξώπορτας.

Άμεσα επικοινώνησε με τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σωκράτη Σαβελίδη και τον ενημέρωσε για τα καθέκαστα. Επί τόπου, στις 22:39, κλήθηκε αστυνομία ενώ ζητήθηκε συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου, η οποία έσπασε το λουκέτο και με μέριμνα της διεύθυνσης άλλαξε και μπήκε νέα κλειδαριά.

Το περιστατικό διερευνάται από τη Διεύθυνση του σχολείου, που και σήμερα είναι σε κατάληψη, αλλά και από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

200.000 ηλεκτρονικά ραντεβού σε 5 ημέρες με το νέο σύστημα του ΕΣΥ – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

Το σημείο που αποθηκεύεται το λίπος στο σώμα μπορεί να δείχνει τον κίνδυνο για καρκίνο – Πού κατέληξε νέα μελέτη

Παραίτηση Λεκορνί: Υποχώρησε η τιμή του ευρώ -Τι δείχνουν τα στοιχεία για το κόστος δανεισμού

Παραίτηση Λεκορνί: Πώς επηρέασε το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις ευρωπαϊκές αγορές

Η Google λανσάρει το Gemini 2.5 Flash Image: Ο «Nano Banana» AI επεξεργαστής εικόνας περνάει σε επαγγελματικό επίπεδο

Τεστ προσωπικότητας: Η πόρτα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει το μέλλον σας
περισσότερα
15:24 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Στη φυλακή ο 82χρονος παππούς που κατηγορείται για βιασμό της 8χρονης εγγονής του

Τον δρόμο για τις φυλακές έδειξε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου στον 82χρονο παππού, ο οπο...
15:15 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση» για το αν έγινε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τίποτε, τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπού...
14:12 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Πάνος Ρούτσι: Τις επόμενες ώρες η απόφαση για το αίτημά του

Την απάντησή της επί του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, αναμένεται να ανακοινώσει ...
14:09 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Απολογήθηκαν τα δύο αδέλφια που συμμετείχαν στην έρευνα για λίρες – Αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους

Περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν στα δύο αδέλφια που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια για το ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης