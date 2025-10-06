Λάρισα: Απολογήθηκαν τα δύο αδέλφια που συμμετείχαν στην έρευνα για λίρες – Αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους

Περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν στα δύο αδέλφια που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια για το συμβάν με την αναζήτηση χρυσών λιρών στους Γόννους στη Λάρισα, που είχε ως τραγική κατάληξη να χάσει την ζωή του ένας 53χρονος από την παρέα.

Οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν είναι η παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους μία φορά το μήνα και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα larissanet.gr.

Τα δύο αδέλφια, που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, φέρονται να υποστήριξαν ότι έψαχναν για λίρες από χόμπι.

Ο συνήγορός τους, Κ.Κατσαβός, είπε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ότι «αυτό που έχουν πει από την πρώτη στιγμή είναι ότι όλοι προσπαθούσαν να βρουν λίρες, δεν ευοδώθηκε αυτή η προσπάθεια και είχαμε και ένα πολύ τραγικό συμβάν, που είναι ο θάνατος ενός από την παρέα».

Έδωσαν εξηγήσεις και γιατί έφυγαν από το σημείο. «Και οι δύο ήταν σε πολύ άθλια κατάσταση ήταν εξαντλημένοι και οι δύο. Δεν κρύφτηκαν, εμφανίστηκαν αυθορμήτως στις αρχές», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Οι άνθρωποι δεν εγκατέλειψαν το σημείο και επ’ ουδενί δεν εγκατέλειψαν τον φίλο τους, τόνισε από την πλευρά της η δικηγόρος Μ.Παλαβρά.

«Είπαν ότι αποτελεί ένα χόμπι μας. Είναι άνθρωποι με πολύ χαμηλό οικονομικό επίπεδο, θεώρησαν ότι ενδεχομένως θα βρουν ένα καλύτερο αύριο», πρόσθεσε η δικηγόρος.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη απολογήθηκε και ο 77χρονος της παρέας που έψαχνα λίρες. Του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.