Βίντεο: Μετανάστης περνάει παράνομα από το Μαρόκο σε ισπανικό έδαφος με αλεξίπτωτο πλαγιάς – Τον αναζητούν οι αρχές

Ένας μετανάστης κατάφερε να παραβιάσει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, πετώντας με αλεξίπτωτο πλαγιάς από το Μαρόκο προς την ισπανική πόλη της Θέουτα, στη βόρεια Αφρική, και να εισέλθει παρανόμως στη Γηραιά ήπειρο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο παράτυπος μετανάστης πέταξε πάνω από τον βαρύτατα οχυρωμένο φράχτη που χωρίζει το Μαρόκο από την Ισπανία, προσγειώθηκε μέσα στη Θέουτα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω του μόνο τον πολύχρωμο εξοπλισμό του, που εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένος μέσα στη βλάστηση.

Η απίθανη αυτή εναέρια είσοδος, η οποία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, είναι η πρώτη που έχει επιχειρηθεί ή επιτευχθεί ποτέ στο συγκεκριμένο σημείο των συνόρων ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Θέουτα, απέναντι από το Γιβραλτάρ.

Αστυνομικοί που παρακολούθησαν το περιστατικό έσπευσαν στην περιοχή, ωστόσο το μόνο που βρήκαν ήταν το εγκαταλελειμμένο αλεξίπτωτο.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τον άνδρα να πετά πάνω από το όρος Τζεμπέλ Μούσα στο Μαρόκο, προτού προσγειωθεί στο ευρωπαϊκό έδαφος, στην περιοχή Σίντι Ιμπραχίμ της Θέουτα, μια δημοφιλή ζώνη για πεζοπόρους και ποδηλάτες.

Οι ισπανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να ταυτοποιήσουν τον άνδρα, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό αν πρόκειται για Μαροκινό ή υπήκοο χώρας της υποσαχάριας Αφρικής.

Τοπικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο άνδρας είναι πιθανότατα γύρω στα 20 του χρόνια και εικάζεται ότι επέλεξε τη χρονική στιγμή της πτήσης του ώστε να συμπέσει με τη συνήθη μεταφορά μεταναστών από τη Θέουτα στην ισπανική ενδοχώρα, διαδικασία που γίνεται τακτικά για την αποσυμφόρηση του υπερπλήρους κέντρου υποδοχής CETI.

Ένας αξιωματούχος της αστυνομίας με γνώση της υπόθεσης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν πιστεύουμε ότι πολλοί θα επιχειρήσουν κάτι παρόμοιο. Είναι ακριβό, επικίνδυνο και απαιτεί εμπειρία».

Η Θέουτα, ένας από τους δύο ισπανικούς θύλακες στη βόρεια Αφρική, έχει συνηθίσει σε σκηνές μεταναστών που επιχειρούν να περάσουν σκαρφαλώνοντας τα συρματοπλέγματα ή πέφτοντας στη θάλασσα για να κολυμπήσουν μέχρι την ακτή.  Ωστόσο, η μέθοδος αυτή είναι σχεδόν άγνωστη στους περισσότερους.

Η Ισπανική Πολιτοφυλακή είχε ειδοποιηθεί ήδη από το καλοκαίρι για το ενδεχόμενο «εναέριας διάβασης», όταν ομάδες μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική που βρίσκονταν στο Μαρόκο δημοσίευσαν βίντεο στο TikTok, στα οποία φαίνονταν να χειρίζονται εξοπλισμό παραπέντε.

Μάλιστα, ένα τοπικό μέσο ανέφερε ότι κάποιοι είχαν δημοσιεύσει και «οδηγό» για το πώς να το επιχειρήσουν, με χαρτογραφημένες διαδρομές όπου τα σημεία του φράχτη θεωρούνται «πιο ευάλωτα».

