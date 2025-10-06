Μεντβέντεφ για drones: Είναι μια υπενθύμιση για τους κινδύνους του πολέμου – Οι Ευρωπαίοι φοβούνται και τρέμουν σαν χαζά ζώα

Μεντβέντεφ για drones: Είναι μια υπενθύμιση για τους κινδύνους του πολέμου – Οι Ευρωπαίοι φοβούνται και τρέμουν σαν χαζά ζώα
Φωτογραφία αρχείου: Reuters

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε σήμερα πως παραμένει μυστήριο το ποιος βρίσκεται πίσω από ένα κύμα διαταραχών που προκάλεσαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όμως τα συμβάντα αυτά ήταν μια χρήσιμη υπενθύμιση στους Ευρωπαίους σχετικά με τους κινδύνους του πολέμου.

Ο Μεντβέντεφ, που είναι τώρα αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, υποβάθμισε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία αυτές οι πρόσφατες διαταραχές, μεταξύ των οποίων και στην εναέρια κυκλοφορία πάνω από αεροδρόμια στη Γερμανία και στη Δανία, ήταν αποτέλεσμα ενεργειών που έχουν σχέση με τη Ρωσία ή δυνάμεις που διάκεινται θετικά προς αυτήν.

«Άνθρωποι που διάκεινται θετικά προς τη χώρα μας (στην Ευρώπη) δεν θα σπαταλήσουν τους πόρους τους σταματώντας να κρύβονται. “Οι πράκτορες και οι σπιούνοι” μας περιμένουν μια ξεχωριστή διαταγή», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο επίσημο κανάλι του στην εφαρμογή Telegram.

Ο Μεντβέντεφ που απέκτησε φήμη ωμού γερακιού κατά της Δύσης, δήλωσε πως το κύριο είναι, ανεξάρτητα από το ποιος είναι υπεύθυνος, ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πήραν μια γεύση του τι μπορεί να σημαίνει ο πόλεμος για την ευρωπαϊκή ήπειρο, τον οποίο πυροδοτούν, όπως είπε, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους.

«Το κύριο είναι ότι οι κοντόφθαλμοι Ευρωπαίοι αισθάνονται τον κίνδυνο του πολέμου στο πετσί τους. Ότι φοβούνται και τρέμουν σαν χαζά ζώα σε ένα κοπάδι που οδηγείται σε σφαγή», είπε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είπε πως ελπίζει ότι ο κόσμος μπορεί να στραφεί εναντίον του Μερτς και του Μακρόν.

Πηγή: Telegram

Η συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη σχετικά με τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν αγορές όπλων για την Ουκρανία μαζί με τη συζήτηση περί κατάρριψης ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που περιφέρονται στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και σχεδίων για την οικοδόμηση ενός «τείχους κατά των drones», έχουν θυμώσει Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουν πει κατ΄επανάληψη ότι δεν έχουν την πρόθεση να επιτεθούν σε καμία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ παρά τους ισχυρισμούς για το αντίθετο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

