Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Επιχείρηση εκτόνωσης της έντασης από τις δύο πλευρές – Παραμένουν τα προβλήματα

Σε επιχείρηση εκτόνωσης της έντασης προχωρούν Αθήνα και Λευκωσία μετά τη σύγκρουση για την ηλεκτρική διασύνδεση και τις κατηγορίες Χριστοδουλίδη κατά του ΑΔΜΗΕ για εκβιασμούς αναφορικά με τις πληρωμές του έργου.

Η νέα εμπλοκή στο έργο προέκυψε λίγες μόνο ημέρες μετά την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη. Αμέσως μετά οι δύο ηγέτες είχαν στείλει το μήνυμα ότι υπάρχει κλίμα συναντίληψης στο πώς πρέπει να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση.

Σήμερα τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία χαμηλώνουν τους τόνους και διαμηνύουν ότι τα προβλήματα του έργου δεν διαταράσσουν τις σχέσεις των δύο χωρών. «Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά», σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας για τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου GSI στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Ο κ. Παπασταύρου είπε ξεκάθαρα ότι «οι σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου, είναι αδιάρρηκτες, είναι υπεράνω οποιουδήποτε έργου», υπογραμμίζοντας ότι «ένα έργο δεν μπορεί να τις διαταράξει».

«Το καλώδιο είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, θα βάλει τέρμα στην απομόνωση της Κύπρου, είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. που το έχει αναγάγει σε ένα από τα πιο σημαντικά έργα, είναι ένα έργο που για να το χρηματοδοτεί η Ε.Ε. σημαίνει ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, είναι ένα έργο που Ελλάδα και Κύπρος αιτήθηκαν να χρηματοδοτηθεί Έχει κοστίσει μέχρι τώρα 300 εκατομμύρια ευρώ που έχει πληρώσει εξολοκλήρου ο ΑΔΜΗΕ. Για αυτό το έργο έχουμε διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την κυπριακή πλευρά. Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, ακόμη και μετά τη συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη με τον κ. Μητσοτάκη αμφισβητεί επί της αρχής τη βιωσιμότητα του έργου. Λες και ένας υπουργός δεσμεύεται μόνο από τις συμφωνίες που έχει υπογράψει εκείνος», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου. Ανέφερε ακόμη ότι στο επόμενο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας θα συζητήσει το θέμα με τον Κύπριο ομόλογό του.

Χριστοδουλίδης: Οι σχέσεις με την Αθήνα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ

Σε ερώτηση αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως».

«Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό.

Χατζηβασιλείου για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Δεν θα επιτρέψουν οι δύο κυβερνήσεις να δηλητηριαστούν οι σχέσεις τους

«Οι σχέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου υπερβαίνουν κάθε έργο υποδομής και είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα επηρεαστεί η αδελφική σχέση Αθηνών και Λευκωσίας από την όποια πορεία του έργου», είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

Και συνέχισε: «Το έργο αυτό μπορεί να προχωρήσει μόνο όταν αρθούν οι επί της αρχής επιφυλάξεις για την οικονομική βιωσιμότητα και φυσικά όταν προχωρήσουν και ξεπεραστούν κάποιες τεχνικές εκκρεμότητες».

«Για παράδειγμα δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για υλοποίηση όταν εγείρονται ζητήματα ανάκτησης κόστους και πληρωμών από την κυπριακή πλευρά προς τον ΑΔΜΗΕ ή όταν ακούμε διαρκώς από ορισμένους κύκλους στην Κύπρο – το τονίζω από ορισμένους κύκλους- κουβέντες περί δήθεν βιωσιμότητας του έργου χωρίς να έχουμε δει κάποια σχετική μελέτη», σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Δεν θα επιτρέψουν οι δύο κυβερνήσεις να δηλητηριαστούν οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου και αυτό είναι μία δέσμευση συγκεκριμένη. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και εσείς είναι σημαντική για τα εθνικά μας ζητήματα. Ας μην επιτρέψουμε λοιπόν σε κανέναν να σπεκουλάρει με αυτό», ανέφερε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

«Χθες η κυβέρνηση μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από τις δηλώσεις στην Κύπρο ορθώς έκανε μία έκτακτη σύσκεψη ο Πρωθυπουργός ούτως ώστε να ζυγίσουμε τα δεδομένα και να δούμε που βρισκόμαστε», τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ.

Πιέσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ανεπίσημες πληροφορίες, που επικαλείται η κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος», αναφέρουν πως εντείνονται οι πιέσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ανάληψη, από την κυβέρνησή του, ρόλου πρωταγωνιστή στο καυτό θέμα της διασύνδεσης και περιορισμό του ΑΔΜΗΕ (στον οποίο το κράτος έχει την πλειοψηφία των μετοχών) μόνο σε τεχνικά ζητήματα, λόγω της μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας που έχει το έργο και για τις δύο χώρες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, από τον ΑΔΜΗΕ αναφέρεται πως υπάρχει έντονη δυσφορία από την κινεζική κρατική εταιρεία State Grid Corporation of China, που διατηρεί το 24% των μετοχών του, για την εξέλιξη του έργου και για το ρυθμιστικό πλαίσιο ανάκτησης των δαπανών στις οποίες υποβάλλεται ο ΑΔΜΗΕ.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φιλελεύθερου», να δέχθηκε με ικανοποίηση την σαφή διευκρίνιση από πλευράς ΑΔΜΗΕ χθες ότι αναγνωρίζει το Πλαίσιο Συμφωνίας Κύπρου-Ελλάδος και τις πρόνοιές του για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.