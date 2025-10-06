Χατζηβασιλείου για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Δεν θα επιτρέψουν οι δύο κυβερνήσεις να δηλητηριαστούν οι σχέσεις τους

Enikos Newsroom

πολιτική

Χατζηβασιλείου για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Δεν θα επιτρέψουν οι δύο κυβερνήσεις να δηλητηριαστούν οι σχέσεις τους

Για την ένταση που έχει προκύψει με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου μετά τις δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη κατά του ΑΔΜΗΕ, μίλησε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

«Οι σχέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου υπερβαίνουν κάθε έργο υποδομής και είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα επηρεαστεί η αδελφική σχέση Αθηνών και Λευκωσίας από την όποια πορεία του έργου», είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

Και συνέχισε: «Το έργο αυτό μπορεί να προχωρήσει μόνο όταν αρθούν οι επί της αρχής επιφυλάξεις για την οικονομική βιωσιμότητα και φυσικά όταν προχωρήσουν και ξεπεραστούν κάποιες τεχνικές εκκρεμότητες».

Για παράδειγμα δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα για υλοποίηση όταν εγείρονται ζητήματα ανάκτησης κόστους και πληρωμών από την κυπριακή πλευρά προς τον ΑΔΜΗΕ ή όταν ακούμε διαρκώς από ορισμένους κύκλους στην Κύπρο – το τονίζω από ορισμένους κύκλους- κουβέντες περί δήθεν βιωσιμότητας του έργου χωρίς να έχουμε δει κάποια σχετική μελέτη», σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Δεν θα επιτρέψουν οι δύο κυβερνήσεις να δηλητηριαστούν οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου και αυτό είναι μία δέσμευση συγκεκριμένη. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και εσείς είναι σημαντική για τα εθνικά μας ζητήματα. Ας μην επιτρέψουμε λοιπόν σε κανέναν να σπεκουλάρει με αυτό», ανέφερε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

«Χθες η κυβέρνηση μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από τις δηλώσεις στην Κύπρο ορθώς έκανε μία έκτακτη σύσκεψη ο Πρωθυπουργός ούτως ώστε να ζυγίσουμε τα δεδομένα και να δούμε που βρισκόμαστε», τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ.

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

