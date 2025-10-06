Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Eπαιρναν οδηγίες από τις φυλακές

Τι αποκαλύπτουν οι συνομιλίες του επικεφαλής του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια με προφυλακισμένο για ανάλογη απάτη. Ο ρόλος του παρουσιαστή, οι κατηγορούμενοι λογιστές και ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Τεχνογνωσία» μέσα από τις φυλακές λάμβανε ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος της απάτης με τις επιστροφές ΦΠΑ. Οπως διαπιστώθηκε από τις παρακολουθήσεις των αστυνομικών του Οικονομικού Εγκλήματος, ο 56χρονος πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος μιλούσε συχνά στο τηλέφωνο με κρατούμενο στις φυλακές, ο οποίος εκτίει ποινή για παρόμοια αδικήματα, καθώς συμμετείχε και αυτός σε σπείρα που επίσης καρπωνόταν επιστροφές ΦΠΑ μέσω εικονικών εταιρειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος συνομιλούσε τακτικά με τον εν λόγω κρατούμενο, που είναι ανάμεσα στους κατηγορουμένους και για αυτή την υπόθεση, λαμβάνοντας συμβουλές για το πώς να στήσει την απάτη και να δημιουργήσει σειρά ανύπαρκτων εταιρειών.

Ο στόχος του δεν ήταν άλλος από την είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ για εργασίες που δήθεν είχαν αναλάβει οι συνολικά 370 εταιρείες τις οποίες είχε δημιουργήσει στα χαρτιά. Οι έμπειροι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, ερευνώντας την υπόθεση, διαπίστωσαν πως ο κρατούμενος μέσω «αχυρανθρώπων» είχε δημιουργήσει εικονικές εταιρείες ενώ βρισκόταν στη φυλακή. Οι εταιρείες αυτές συνεργάζονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες του 56χρονου φερόμενου αρχηγού του νέου κυκλώματος. Σε μία από τις συνομιλίες ακούγεται ο κρατούμενος να λέει στον πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας για τις επιστροφές από τις εταιρείες-φαντάσματα, εκφράζοντας την απορία: «Τα λεφτά πότε θα τα πάρω εγώ εδώ μέσα;». Παράλληλα, πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν πως οι εικονικές εταιρείες του 56χρονου συνδέονται άμεσα με πρόεδρο ΠΑΕ της Σούπερ Λιγκ. Οι εταιρείες των δύο πλευρών φαίνονται να εκδίδουν εκατέρωθεν τιμολόγια για διάφορες ανύπαρκτες εργασίες των εικονικών εταιρειών.

Δίκτυο

Για την απάτη, που οδήγησε σε παράνομο κέρδος σχεδόν 5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε δύο χρόνια, οι κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν δημιουργήσει ένα ολόκληρο δίκτυο συνεργαζόμενων ατόμων. Κομβικό ρόλο έπαιζαν οι λογιστές. Ανάμεσα στα 19 μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν, υπάρχουν συνολικά πέντε λογιστές, οι οποίοι φέρονται να προχωρούσαν στη σύσταση των εταιρειών, στην έκδοση των εικονικών τιμολογίων, αλλά και να ρύθμιζαν τα ποσά που αναγράφονταν κάθε φορά στα τιμολόγια, ώστε να αποφεύγονται οι φορολογικοί έλεγχοι. Κατά την εξέλιξη της διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης, οι αστυνομικοί του Οικονομικού Εγκλήματος εντόπισαν συνομιλίες, αλλά και τιμολόγια που έφευγαν από τις εταιρείες του δικτύου, με παραλήπτη νόμιμη και με έργο εταιρεία τηλεοπτικών προγραμμάτων του Νίκου Κοκλώνη. Από την πρώτη στιγμή που αναφέρθηκε το όνομα του γνωστού παρουσιαστή και παραγωγού, ο ίδιος δήλωσε πως ουδεμία σχέση έχει με εικονικά τιμολόγια και εικονικές εταιρείες του εν λόγω κυκλώματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI έχουν εντοπίσει μέσα από τα αρχεία αρμόδιων υπηρεσιών τουλάχιστον πέντε τιμολόγια συνολικής αξίας 1.500.000 ευρώ από εταιρείες του κυκλώματος προς την εταιρεία του γνωστού παρουσιαστή. Η συνολική επιστροφή του ΦΠΑ από αυτά τα τιμολόγια ήταν ύψους 300.000 ευρώ.

Γι’ αυτόν τον λόγο το όνομα του γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού αναφέρεται στην ογκώδη δικογραφία που συντάχθηκε και παραδόθηκε στον εισαγγελέα. Μέσω των παρακολουθήσεων οι αστυνομικοί διαπίστωσαν τη στενή σχέση που φέρεται να είχε ο γνωστός παρουσιαστής με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας, καθώς έχουν καταγραφεί επισκέψεις του τόσο στο σπίτι του 56χρονου φερόμενου «εγκεφάλου» της απάτης, όσο και στο πατρικό του σπίτι στα δυτικά προάστια. Παράλληλα, στις υποκλαπείσες συνομιλίες διαφαίνεται μια προσπάθεια του 56χρονου να πείσει τον γνωστό παραγωγό να κινήσει τα νήματα στην εφορία, ώστε να εγκριθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την επιστροφή του ΦΠΑ. Σε συνομιλίες του γνωστού παρουσιαστή με τον φερόμενο «εγκέφαλο» του κυκλώματος, έχουν καταγραφεί τα εξής:

56χρονος: Πού είσαι, ρε πρόεδρε της καρδιάς μας;

Παρουσιαστής: Εδώ, σε ραντεβού. Εσύ;

56χρονος: Σε ραντεβού, είσαι καλά;

Παρουσιαστής: Τι κάνει αυτός ο ανθρωπάκος που σου έστειλα;

56χρονος: Ο δικός μου είναι, συνέταιρός μου είναι.

Παρουσιαστής: Ξέρω, μωρέ, είναι κατακόκκινος παντού.

56χρονος: Γιατί;

Παρουσιαστής: Δεν ξέρω τι έχει κάνει, να το γνωρίζεις.

56χρονος: Τίποτα δεν έχει κάνει, πού είναι κατακόκκινος;

Παρουσιαστής: Παντού, παντού.

56χρονος: Οταν λες παντού;

Παρουσιαστής: Δεν αναφέρομαι σε εμάς που ξεπερνάμε τα προβλήματα, αναφέρομαι στης άλλης…

56χρονος: Οχι ρε, καμία σχέση.

Παρουσιαστής: Ε, σου λέω, έχει πρόβλημα.

56χρονος: Τι πρόβλημα, για πες μου να ξέρω, είναι κάτι από εμάς;

Παρουσιαστής: Δεν έχει σχέση με εμάς, έχει σχέση η τράπεζα, δεν θα του ανοίξει ποτέ λογαριασμό να ξέρεις, χτύπησε ήδη σε ένα τερματικό της E… στα κεντρικά, ενημερώθηκα σήμερα, γιατί θα δω τις εταιρείες εγώ.

56χρονος: Ναι, ναι, στη E…. το είχαμε κάνει αυτό.

Παρουσιαστής: Ε, είδες;

56χρονος: Ναι, ναι, ναι, ναι.

Παρουσιαστής: Εχει και είναι και χτυπημένη σε όλες τις συστημικές.

56χρονος: Μάλιστα, οκ, τον έχουμε στην…, πώς το λένε, στην τέτοια, στην E…., είχαμε ένα θέμα, ναι, είχαμε ένα θέμα.

Παρουσιαστής: Περιμένω εν τω μεταξύ τους δικούς μας.

56χρονος: Ναι.

Από τις έρευνες ωστόσο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, τουλάχιστον τηλεφωνικά αλλά και διά ζώσης δεν διαπιστώθηκε κάποια παρέμβαση του γνωστού παρουσιαστή στην εφορία. Από την άλλη πλευρά όμως οι αστυνομικοί διερευνώντας το χρονικό διάστημα των επιστροφών διαπίστωσαν όντως μια πιο επείγουσα διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ σε συγκεκριμένα εικονικά τιμολόγια. Δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης να κληθεί η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων να διερευνήσει το ενδεχόμενο εμπλοκής ακόμα και υπαλλήλων στη συγκεκριμένη υπόθεση.