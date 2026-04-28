ΗΠΑ: Κοριτσάκι γεννήθηκε στον αέρα – Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Delta Air Lines από Ατλάντα προς Πόρτλαντ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

aera

Ένα κοριτσάκι γεννήθηκε εν πτήσει σε αεροσκάφος της Delta Air Lines, ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν περίπου μισή ώρα πριν από την άφιξή του στον προορισμό του, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί κατεπείγουσα προσγείωση, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικάνικης αεροπορικής εταιρείας.

Η έγκυος επιβιβάστηκε την Παρασκευή σε αεροσκάφος στην Ατλάντα, με προορισμό την Πόρτλαντ. Η άφιξη προβλεπόταν να γίνει περί τις 22:00 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, το βρέφος, κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών, γεννήθηκε περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν, καθώς το αεροσκάφος, τύπου Boeing 737, είχε ακόμη μισή ώρα πτήσης προτού φτάσει στον προορισμό.

Αμερικανικά ΜΜΕ, ιδίως το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, δημοσίευσαν χθες φωτογραφίες της μητέρας και της νεογέννητης κόρης της.

«Ευχαριστούμε το πλήρωμα και τους αγαθοεργούς υγειονομικούς που βρίσκονταν στην πτήση κι επενέβησαν για να προσφέρουν φροντίδες σε πελάτισσα στην πτήση πριν από την προσγείωση στο Πόρτλαντ», ανέφερε η Delta σε ανακοίνωσή της που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, ευχόμενη «ό,τι καλύτερο στη νέα οικογένεια».

Μέλη του πληρώματος προσέφεραν βοήθεια στην επιβάτιδα, όπως και γιατρός και δυο νοσοκόμες, που ήταν ανάμεσα στους υπόλοιπους 152 επιβάτες της πτήσης DL478.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δυο πιλότοι και τέσσερις αεροσυνοδοί που έχουν εκπαιδευτεί για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων αυτής της φύσης.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας στο έδαφος περίμεναν για να παραλάβουν τη μητέρα και το νεογέννητο μετά την προσγείωση, η οποία έγινε χωρίς το παραμικρό πρόβλημα και στην οποία, εύλογα, δόθηκε άμεση προτεραιότητα από τον πύργο ελέγχου.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επιβάλλουν σε κάποιες περιπτώσεις περιορισμούς στα ταξίδια εγκύων, είτε αρνούμενες να μεταφέρουν επιβάτιδες σε προχωρημένη φάση της κύησης ή και αξιώνοντας να διαθέτουν ιατρικά πιστοποιητικά.

Η Delta πάντως, τονίζεται τον ιστότοπό της, δεν επιβάλλει κανέναν τέτοιο περιορισμό.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

