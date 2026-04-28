Σαν σήμερα 28 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία / Διεθνής Ημέρα Μνήμης Εργατών

Γεγονότα

1906 : Δημοσιεύεται στην εφημερίδα World της Νέας Υόρκης ότι ο Τσαρλς Όλντεν κατασκεύασε ένα τηλέφωνο τσέπης, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πρόδρομος του κινητού τηλεφώνου.

: Δημοσιεύεται στην εφημερίδα World της Νέας Υόρκης ότι ο Τσαρλς Όλντεν κατασκεύασε ένα τηλέφωνο τσέπης, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πρόδρομος του κινητού τηλεφώνου. 1920 : Το Αζερμπαϊτζάν προσαρτάται στη Σοβιετική Ένωση.

: Το Αζερμπαϊτζάν προσαρτάται στη Σοβιετική Ένωση. 1928 : Η πόλη της Κορίνθου, που καταστράφηκε από τον τρομερό σεισμό της 22ης Απριλίου, κατεδαφίζεται ολόκληρη για να ανοικοδομηθεί από την αρχή.

: Η πόλη της Κορίνθου, που καταστράφηκε από τον τρομερό σεισμό της 22ης Απριλίου, κατεδαφίζεται ολόκληρη για να ανοικοδομηθεί από την αρχή. 1945 : Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβάνουν και εκτελούν τον ιδρυτή του φασιστικού κινήματος Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρέτα Πετάτσι.

: Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβάνουν και εκτελούν τον ιδρυτή του φασιστικού κινήματος Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρέτα Πετάτσι. 1969 : Ο Σαρλ ντε Γκολ παραιτείται από Πρόεδρος της Γαλλίας.

: Ο Σαρλ ντε Γκολ παραιτείται από Πρόεδρος της Γαλλίας. 1971 : Ο Παναθηναϊκός νικά τον Ερυθρό Αστέρα με 3-0 και παίρνει το εισιτήριο για το Γουέμπλεϊ. Στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, οι πράσινοι θα γνωρίσουν την ήττα από τον Άγιαξ.

1992 : Κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη. Θα ρίξει αυλαία στις 4 Ιουλίου 2025.

1998: Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκλέγει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Σεβασμιότατο Δημητριάδος Χριστόδουλο, κατά κόσμον Χρήστο Παρασκευαΐδη.

Γεννήσεις

1906 : Κουρτ Γκέντελ, αυστριακός μαθηματικός, που διατύπωσε ένα από τα σημαντικότερα θεωρήματα στα σύγχρονα μαθηματικά, γνωστό ως Απόδειξη του Γκέντελ, σύμφωνα με το οποίο σε κάθε επίσημο σύστημα μαθηματικών πρέπει να υπάρχουν ορισμένα λογικά αβέβαια στοιχεία. (Θαν. 14/1/1978)

: Κουρτ Γκέντελ, αυστριακός μαθηματικός, που διατύπωσε ένα από τα σημαντικότερα θεωρήματα στα σύγχρονα μαθηματικά, γνωστό ως Απόδειξη του Γκέντελ, σύμφωνα με το οποίο σε κάθε επίσημο σύστημα μαθηματικών πρέπει να υπάρχουν ορισμένα λογικά αβέβαια στοιχεία. (Θαν. 14/1/1978) 1937 : Σαντάμ Χουσεΐν, Ιρακινός πολιτικός

1937 : Σαντάμ Χουσεΐν, Ιρακινός πολιτικός

: Όσκαρ Σίντλερ, γερμανός επιχειρηματίας, που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος. Η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Η λίστα του Σίντλερ». (Θαν. 9/10/1974) 1974 : Πενέλοπε Κρουζ, Ισπανίδα ηθοποιός.

1981: Τζέσικα Άλμπα, Αμερικανίδα ηθοποιός.

Θάνατοι