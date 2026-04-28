Άργος Ορεστικό: Νεκρή βρέθηκε μια 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου, ώρες μετα τη λήξη τοπικής γιορτής

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Άργους Ορεστικού μετά την τραγική είδηση του θανάτου μιας 74χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή εντός του Πολιτιστικού Κέντρου της πόλης, ώρες μετά τη λήξη εκδήλωσης παραδοσιακών χορών στην οποία βρισκότανε, με το τραγικό συμβάν να εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Αργους Ορεστικού το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου για να παρακολουθήσει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις τοπικών συλλόγων. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η 74χρονη επισκέφθηκε τις τουαλέτες του κτιρίου, όπου φαίνεται πως επήλθε θάνατος από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του χώρου, θεωρώντας προφανώς ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν αποχωρήσει, προχώρησαν στο κλείδωμα του κτιρίου χωρίς να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος στις τουαλέτες.

Η τραγική ιστορία ξεδιαλύθηκε όταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι και ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της. Μετά από ολονύκτιες έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό της 74χρονης, ο τραγικός επίλογος γράφτηκε εντός του Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού, όταν οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας εισήλθαν στο κτίριο και αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα των χώρων υγιεινής που παρέμενε κλειδωμένη.

Στο εσωτερικό βρέθηκε η άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και σε κατάσταση ακαμψίας, γεγονός που μαρτυρά πως ο θάνατός της είχε επέλθει πολλές ώρες νωρίτερα, ενώ παρέμενε εγκλωβισμένη στο σκοτάδι του κλειστού κτιρίου μετά το πέρας των εκδηλώσεων.

Πηγή: ΕΡΤnews