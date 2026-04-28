Άργος Ορεστικό: Νεκρή βρέθηκε μια 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου, ώρες μετα τη λήξη τοπικής γιορτής

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, Περιπολικό

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Άργους Ορεστικού μετά την τραγική είδηση του θανάτου μιας 74χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή εντός του Πολιτιστικού Κέντρου της πόλης, ώρες μετά τη λήξη εκδήλωσης παραδοσιακών χορών στην οποία βρισκότανε, με το τραγικό συμβάν να εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Αργους Ορεστικού το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου για να παρακολουθήσει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις τοπικών συλλόγων. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η 74χρονη επισκέφθηκε τις τουαλέτες του κτιρίου, όπου φαίνεται πως επήλθε θάνατος από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του χώρου, θεωρώντας προφανώς ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν αποχωρήσει, προχώρησαν στο κλείδωμα του κτιρίου χωρίς να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος στις τουαλέτες.

Η τραγική ιστορία ξεδιαλύθηκε όταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι και ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της. Μετά από ολονύκτιες έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό της 74χρονης, ο τραγικός επίλογος γράφτηκε εντός του Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού, όταν οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας εισήλθαν στο κτίριο και αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα των χώρων υγιεινής που παρέμενε κλειδωμένη.

Στο εσωτερικό βρέθηκε η άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και σε κατάσταση ακαμψίας, γεγονός που μαρτυρά πως ο θάνατός της είχε επέλθει πολλές ώρες νωρίτερα, ενώ παρέμενε εγκλωβισμένη στο σκοτάδι του κλειστού κτιρίου μετά το πέρας των εκδηλώσεων.

Πηγή: ΕΡΤnews

Οι καυγάδες μπορεί τελικά να σώσουν τη σχέση σας – Αρκεί να ακολουθήσετε αυτό το μυστικό που δείχνει έρευνα

«Στην Ουρολογία τίποτα δεν είναι ταμπού»- Εκστρατεία που σπάει τη σιωπή για την ουρολογική υγεία

ΕΒΕΘ: Επιστολή για την καθυστέρηση σύνδεσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ – Τι αναφέρει

STOXX: Αναβαθμίζεται η Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να βλάψουν τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
05:00 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Απριλίου

Τρίτη 28 Απριλίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Μάγνο...
03:31 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια, κοντά στο Αρτεμίσιο

Σεισμική δόνηση 3,4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Βόρεια ...
00:38 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Σαντορίνη: Σε ισχύ μέτρα της Πολιτικής Προστασίας με βάση νέα ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε

Σε ισχύ τίθενται μέτρα της Πολιτικής Προστασίας για τη Σαντορίνη έπειτα από την δημοσίευση νέα...
23:26 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Φωτιά στην Ορεινή Νάξο έσβησε η Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε χορτολιβαδική έκταση στην Ορεινή Νάξο που τέθηκε υπό έλ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς