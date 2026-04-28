MasterChef: Επίσκεψη του Τιμολέοντα, νικητή του 2018 – Ποιοι από την κόκκινη μπριγάδα φόρεσαν μαύρη ποδιά;

Ο Τιμολέων Διαμαντής, νικητής του MasterChef 2018, ήταν ο χθεσινός (Δευτέρα 27/4) καλεσμένος του ριάλιτι μαγειρικής του STAR, δίνοντας την αφορμή για ένα νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν για κριτές και τηλεθεατές, λίγο πριν το Mystery Box από το οποίο θα έβγαιναν οι υποψήφιοι προς αποχώρηση από την ηττημένη κόκκινη μπριγάδα.

«Γκρίζαρε!», δήλωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς για τον Τιμολέοντα, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σχολίασε ότι «πάντα έτσι ήταν».

«Η ίδια μυρωδιά, ή ίδια αίσθηση», δήλωσε ο Τιμολέων Διαμαντής για την επιστροφή στα πλατό που αναδείχθηκε νικητής πριν 8 χρόνια.

Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση από την ηττημένη κόκκινη μπριγάδα

Μετά το Mystery Box, έφτασε η στιγμή για τους υποψήφιους προς αποχώρηση από το MasterChef 2026, από την ηττημένη κόκκινη μπριγάδα.

«Γιώργο, υποχρέωσή σου να υποδείξεις τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση της εβδομάδας. Είναι όλοι εκτεθειμένοι εκτός από τους δύο που ήταν στον εξώστη, τον Ανδρέα και τον Φίλιππο», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς στον Γιώργο.

«Σεφ. Ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση για σήμερα θα είναι ο Χρήστος», είπε ο Γιώργος. «Ζήτησα από τον Γιώργο να με ψηφίσει πρώτα εμένα και… τσακ μπήκε η μαύρη ποδιά. Είναι η τέταρτη φορά που φοράω μαύρη ποδιά και τώρα στενεύει ο κλοιός. Σφίγγουν τα λουριά. Μακάρι να φύγει αυτή η μαύρη ποδιά ξανά», είπε ο Χρήστος στο cue του.

«Σεφ μαζί με τη Μενεξιά είχανε τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες για σήμερα. Από τα σχόλιά σας της Μενεξιάς ήταν πιο αδύναμη. Είπατε δεν μπορούσατε να το φάτε. Ήταν πάρα πολύ αλμυρό. Ο Χρήστος μου το ζήτησε. Ε το κάνω. Θέλω να ξυπνήσει. Θέλω να είναι ίσως κι αυτό ένα καμπανάκι το οποίο το χτυπάμε και του λέμε ότι προχώρα», απάντησε ο Γιώργος στην ερώτηση του Σωτήρη Κοντιζά, γιατί τον Χρήστο.

MasterChef 2026: Οι συμπαίκτες της «κάρφωσαν» τη Μενεξιά«Χρήστος, ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση της εβδομάδας. Συνεχίζουμε με την ψηφοφορία. Παρακαλώ πολύ βγάλτε όλοι καρφιά, μαρκαδόρους και χαρτιά», ζήτησε από τους «Κόκκινους» ο σεφ και κριτής. «Θέλουμε από τον καθέναν σας μία αρνητική ψήφο. Ασφαλής από αυτή τη διαδικασία είναι ο αρχηγός με ασυλία, όπως κι ο Φίλιπ κι ο Ανδρέας που ήταν πάνω στον εξώστη. Ψηφίζετε όλοι εκτός από τον αρχηγό που μόλις μας έδωσε την ψήφο του», πρόσθεσε.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι συμπαίκτες της ψήφισαν τη Μενεξιά. Η ίδια ψήφισε τον Τάσο. Έτσι έξι αρνητικές ψήφους συγκέντρωσε η Μενεξιά, μία ο Τάσος. «Δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση η Μενεξιά. Μενεξιά, βγάζεις τη λευκή ποδιά, φοράς τη μαύρη», ανακοίνωσε στην κόκκινη μπριγάδα ο Σωτήρης Κοντιζάς.

«Ήξερα ότι θα με ψήφιζαν. Πιστεύω ότι ο χρόνος μου τελειώνει. Το επικοινώνησα ότι το μόνο που ζητώ από εσάς είναι να ακουστεί ο πραγματικός ο λόγος και όχι μια μαγειρική δικαιολογία. Από τη στιγμή όμως που έχω αστοχία, φυσικά κι είναι καλοδεχούμενες οι ψήφοι», είπε η Μενεξιά.

Κλείνοντας, την ακούμε να λέει: «Πω πω πώς δε θέλω πάλι να το περάσω αυτό. Στερεύω από ψυχικό απόθεμα».

«Πήρε φωτιά» το X με την αναδρομή στο 2018 – «Πιπίνια οι κριτές!

Η επιστροφή του Τιμολέοντα, του νικητή του διαγωνισμού του 2018, στο επεισόδιο της Δευτέρας, στάθηκε η αφορμή για μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν και για τουςτηλεθεατές του X, που δεν άφησαν τίποτα ασχολίαστο:

Αχ δεν μπορώ να βλέπω τους κριτές τόσο νέους … Μαύρα μαλλιά, λεπτά προσωπάκια

.. 🥲🥲🥲 #MasterChefGR — RingoThePiranha (@RingoPiranha) April 27, 2026

Τι στο διάλο όλοι παχύναν μετά το #MasterChefGR ;; — DrDp (@demiprokop) April 27, 2026

Δεν μπορω να τους βλέπω τόσο νέους! μου φαινεται σαν χθες που τα βλέπαμε αυτα! Πανε τα χρόνια 😭 #MasterChefGR — Mado Pet 💎 (@Diamand_o) April 27, 2026

Ο τύπος που μπορούσε να κάνει σχεδόν τα πάντα πίκλα, πολλές γνώσεις, τρομερός μάγειρας και χαρακτήρας.

Νικητής του masterchef 2.

Welcome home Τιμολέων.#MasterChefGR pic.twitter.com/JztR0jaKS7 — Koutsopoulos Hooligans (@TeamLeoHooligan) April 27, 2026

Λιγωσαν με τον Τιμολέων λες κ τους εφεραν τον Ράμσεϊ! #MasterChefGR pic.twitter.com/SZTBqD2ji4 — Anteleid (@AnteleidP) April 27, 2026