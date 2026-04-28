MasterChef: Επίσκεψη του Τιμολέοντα, νικητή του 2018 – Ποιοι από την κόκκινη μπριγάδα φόρεσαν μαύρη ποδιά;

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

masterchef

Ο Τιμολέων Διαμαντής, νικητής του MasterChef 2018, ήταν ο χθεσινός (Δευτέρα 27/4) καλεσμένος του ριάλιτι μαγειρικής του STAR, δίνοντας την αφορμή για ένα νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν για κριτές και τηλεθεατές, λίγο πριν το Mystery Box από το οποίο θα έβγαιναν οι υποψήφιοι προς αποχώρηση από την ηττημένη κόκκινη μπριγάδα.

«Γκρίζαρε!», δήλωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς για τον Τιμολέοντα, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σχολίασε ότι «πάντα έτσι ήταν».

«Η ίδια μυρωδιά, ή ίδια αίσθηση», δήλωσε ο Τιμολέων Διαμαντής για την επιστροφή στα πλατό που αναδείχθηκε νικητής πριν 8 χρόνια.

Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση από την ηττημένη κόκκινη μπριγάδα

Μετά το Mystery Box, έφτασε η στιγμή για τους υποψήφιους προς αποχώρηση από το MasterChef 2026, από την ηττημένη κόκκινη μπριγάδα.

MasterChef 2026: Ο Σωτήρης Κοντιζάς ζήτησε από τον Γιώργο Α. να βγάλει τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση

«Γιώργο, υποχρέωσή σου να υποδείξεις τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση της εβδομάδας. Είναι όλοι εκτεθειμένοι εκτός από τους δύο που ήταν στον εξώστη, τον Ανδρέα και τον Φίλιππο», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς στον Γιώργο.

MasterChef 2026: Ο Γιώργος Α. έδωσε την πρώτη μαύρη ποδιά στον Χρήστο

«Σεφ. Ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση για σήμερα θα είναι ο Χρήστος», είπε ο Γιώργος. «Ζήτησα από τον Γιώργο να με ψηφίσει πρώτα εμένα και… τσακ μπήκε η μαύρη ποδιά. Είναι η τέταρτη φορά που φοράω μαύρη ποδιά και τώρα στενεύει ο κλοιός. Σφίγγουν τα λουριά. Μακάρι να φύγει αυτή η μαύρη ποδιά ξανά», είπε ο Χρήστος στο cue του.

MasterChef 2026: Ο Χρήστος περίμενε ότι θα πάρει τη μαύρη ποδιά

«Σεφ μαζί με τη Μενεξιά είχανε τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες για σήμερα. Από τα σχόλιά σας της Μενεξιάς ήταν πιο αδύναμη. Είπατε δεν μπορούσατε να το φάτε. Ήταν πάρα πολύ αλμυρό. Ο Χρήστος μου το ζήτησε. Ε το κάνω. Θέλω να ξυπνήσει. Θέλω να είναι ίσως κι αυτό ένα καμπανάκι το οποίο το χτυπάμε και του λέμε ότι προχώρα», απάντησε ο Γιώργος στην ερώτηση του Σωτήρη Κοντιζά, γιατί τον Χρήστο.

MasterChef 2026: Οι συμπαίκτες της «κάρφωσαν» τη Μενεξιά«Χρήστος, ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση της εβδομάδας. Συνεχίζουμε με την ψηφοφορία. Παρακαλώ πολύ βγάλτε όλοι καρφιά, μαρκαδόρους και χαρτιά», ζήτησε από τους «Κόκκινους» ο σεφ και κριτής. «Θέλουμε από τον καθέναν σας μία αρνητική ψήφο. Ασφαλής από αυτή τη διαδικασία είναι ο αρχηγός με ασυλία, όπως κι ο Φίλιπ κι ο Ανδρέας που ήταν πάνω στον εξώστη. Ψηφίζετε όλοι εκτός από τον αρχηγό που μόλις μας έδωσε την ψήφο του», πρόσθεσε.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι συμπαίκτες της ψήφισαν τη Μενεξιά. Η ίδια ψήφισε τον Τάσο. Έτσι έξι αρνητικές ψήφους συγκέντρωσε η Μενεξιά, μία ο Τάσος. «Δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση η Μενεξιά. Μενεξιά, βγάζεις τη λευκή ποδιά, φοράς τη μαύρη», ανακοίνωσε στην κόκκινη μπριγάδα ο Σωτήρης Κοντιζάς.

«Ήξερα ότι θα με ψήφιζαν. Πιστεύω ότι ο χρόνος μου τελειώνει. Το επικοινώνησα ότι το μόνο που ζητώ από εσάς είναι να ακουστεί ο πραγματικός ο λόγος και όχι μια μαγειρική δικαιολογία. Από τη στιγμή όμως που έχω αστοχία, φυσικά κι είναι καλοδεχούμενες οι ψήφοι», είπε η Μενεξιά.

Κλείνοντας, την ακούμε να λέει: «Πω πω πώς δε θέλω πάλι να το περάσω αυτό. Στερεύω από ψυχικό απόθεμα».

«Πήρε φωτιά» το X με την αναδρομή στο 2018 – «Πιπίνια οι κριτές!

Η επιστροφή του Τιμολέοντα, του νικητή του διαγωνισμού του 2018, στο επεισόδιο της Δευτέρας, στάθηκε η αφορμή για μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν και για τουςτηλεθεατές του X, που δεν άφησαν τίποτα ασχολίαστο:

Οι καυγάδες μπορεί τελικά να σώσουν τη σχέση σας – Αρκεί να ακολουθήσετε αυτό το μυστικό που δείχνει έρευνα

«Στην Ουρολογία τίποτα δεν είναι ταμπού»- Εκστρατεία που σπάει τη σιωπή για την ουρολογική υγεία

ΕΒΕΘ: Επιστολή για την καθυστέρηση σύνδεσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ – Τι αναφέρει

STOXX: Αναβαθμίζεται η Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να βλάψουν τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:10 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ο Γιάμαρης κάνει ερωτική εξομολόγηση στη Γαλήνη

Ο Αντρέας υπόσχεται στη Λένα ότι θα τη βοηθήσει για να πάρει πίσω το παιδί της στο νέο επεισόδ...
21:34 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Άγιος έρωτας: Ο Νικόλαος ένα βήμα πριν από τη μεγάλη απόφαση

Η Χλόη αντιδρά έντονα στην απόφαση του νονού της να κλείσει την Ελένη στο ψυχιατρείο στο νέο ε...
20:24 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

«Έχω παιδιά»: Στο τέλος Ιουνίου αναμένεται να ρίξει αυλαία η κωμική σειρά

Σε οριστικό φινάλε οδηγείται η κωμική σειρά του Mega «Έχω παιδιά». Έπειτα από δύο σεζόν, η περ...
19:57 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Grand Hotel: Ο Χατζημήτρος διώχνει τη Μελίνα

Όλα όσα θα δούμε στο διπλό επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στο...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς