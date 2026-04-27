«Έχω παιδιά»: Στο τέλος Ιουνίου αναμένεται να ρίξει αυλαία η κωμική σειρά

Έχω παιδιά

Σε οριστικό φινάλε οδηγείται η κωμική σειρά του Mega «Έχω παιδιά». Έπειτα από δύο σεζόν, η περιπλάνηση της Σάρας (Ευγενία Σαμαρά) και του Μιχάλη (Βασίλης Μαυρογεωργίου) στους δρόμους της γονεϊκότητας αναμένεται να ρίξει αυλαία στο τέλος Ιουνίου.

Η κωμική σειρά σε σενάριο του Λάμπρου Φισφή έκανε πρεμιέρα την περασμένη σεζόν με πολύ καλές επιδόσεις, αναβιώνοντας, μάλιστα, ύστερα από αρκετά χρόνια το genre της οικογενειακής κωμωδίας.

Βλέποντας την επιτυχία, το Mega προγραμμάτισε το «Έχω παιδιά» σε σχεδόν καθημερινή βάση, ενώ πρoέβαλε πολύ συχνά επαναλήψεις με αποτέλεσμα να «κάψει» πολύ γρήγορα ένα δυνατό χαρτί. Ο δεύτερος κύκλος του «Έχω παιδιά» ξεκίνησε στο Mega στο δεύτερο μισό της σεζόν, ενώ ήδη το «Σόι σου» και το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» στον Alpha είχαν… μπετονάρει το κοινό των οικογενειακών κωμωδιών.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι, ύστερα από δύο σεζόν, το «Έχω παιδιά» οδεύει σε οριστική αυλαία, καθώς δεν έχει ζητηθεί από το Mega τρίτος κύκλος επεισοδίων.

Πηγή: Reallife

