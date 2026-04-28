Βολές Κεφαλογιάννη στον Χάρη Δούκα: «Ως Αθηναία δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη με τη δουλειά του ως δημάρχου» – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Πολιτική

Όλγα Κεφαλογιάννη

Βολές στον Χάρη Δούκα για την κατάσταση του Δήμου Αθηναίων έριξε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σχολιάζοντας τη δήλωση του στον Guardian ότι η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί ως ένα τεράστιο ξενοδοχείο.

«Είμαι και βουλευτής Αθηνών και πολίτης της Αθήνας. Ζω στο κέντρο, εργάζομαι στο κέντρο, όλη η ζωή μου είναι στο κέντρο. Περπατάω. Αρα έχω την ζωή την καθημερινή μιας Αθηναίας και πρέπει να σας πω ότι εκεί δεν θα έλεγα ότι κι εγώ ως Αθηναία πολίτης, είμαι πολύ ικανοποιημένη με τη δουλειά του κ. Δούκα ως δημάρχου», δήλωσε στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews.

«Δουλειά του δημάρχου δεν είναι να δίνει συνεντεύξεις σε ξένα μέσα και να δυσφημεί την πόλη, διότι η σύγκριση της Αθήνας με την Βαρκελώνη δείχνει αν μη τι άλλο ότι δεν γνωρίζει καθόλου ούτε την κατάσταση της Βαρκελώνης, ούτε μάλλον την κατάσταση της Αθήνας», πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι δεν θεωρεί πως στο κομμάτι της καθαριότητας και της εικόνας της πόλης, ο κ. Δούκας έχει προσφέρει στη θητεία του.

Ξεκινώντας τη συνέντευξη η κ. Κεφαλογιάννη κλήθηκε να απαντήσει πόσο την ανησυχεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και πόσο ο πόλεμος μπορεί να επηρεάσει τις τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα το 2026.

Εκεί, αφού επεσήμανε ότι τα αρχικά μηνύματα για το 2026 ήταν εξαιρετικά θετικά – και με δεδομένο ότι ποτέ δεν μπορεί να προβλέψει κανείς πώς θα εξελιχτεί η κατάσταση στη Μ. Ανατολή – είπε ότι σε αυτήν τη φάση τουλάχιστον, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ανησυχία για την Ελλάδα.

Στάθηκε πάντως στις έμμεσες συνέπειες του πολέμου, όπως είναι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, και στο πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τις τιμές των καυσίμων και των αεροπορικών εισιτηρίων, λέγοντας ότι αυτές οι έμμεσες συνέπειες «είναι που βλέπουμε ότι μας ανησυχούν περισσότερο».

Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Ελλάδα μπορεί να λέει με βεβαιότητα ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός, «κάτι που δεν ήταν δεδομένο παλαιότερα».

