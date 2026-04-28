Συνεχίζεται η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Ανοδική πορεία καταγράφουν και σήμερα 28/4 οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την αποκλιμάκωση της έντασης παραμένουν σε αδιέξοδο, διατηρώντας το κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση τον Ιούνιο ενισχύθηκαν κατά 45 σεντς ή 0,4%, διαμορφούμενα στα 108,68 δολάρια ανά βαρέλι.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση τον ίδιο μήνα σημείωσε άνοδο 58 σεντς ή 0,6%, φτάνοντας τα 96,96 δολάρια ανά βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη στασιμότητα των διπλωματικών επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την πορεία της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.