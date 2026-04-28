Συνεχίζεται η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

πετρέλαιο

Ανοδική πορεία καταγράφουν και σήμερα 28/4 οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την αποκλιμάκωση της έντασης παραμένουν σε αδιέξοδο, διατηρώντας το κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση τον Ιούνιο ενισχύθηκαν κατά 45 σεντς ή 0,4%, διαμορφούμενα στα 108,68 δολάρια ανά βαρέλι.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση τον ίδιο μήνα σημείωσε άνοδο 58 σεντς ή 0,6%, φτάνοντας τα 96,96 δολάρια ανά βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη στασιμότητα των διπλωματικών επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την πορεία της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

08:01 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Τραμπ: «Δυσαρεστημένος» με τη νέα πρόταση του Ιράν – Σε αδιέξοδο κάθε διπλωματική προσπάθεια

Στον «πάγο» φαίνεται να μπαίνουν οι ελπίδες για άμεση εκτόνωση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέ...
07:41 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

LIVE – 60ή ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε τη Δευτέρα με την ομάδα ε...
07:05 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Μάρκο Ρούμπιο: «Oικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Ο  Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμο...
06:05 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Αραγτσί: Το Ιράν χαιρετίζει τη στήριξη της Ρωσίας στη διπλωματική προσπάθεια αποκλιμάκωσης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη χαιρετίζει τη στήριξη της...
