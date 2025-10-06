Χριστοδουλίδης: Οι σχέσεις με την Αθήνα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ

Απάντηση για το θέμα που έχει προκύψει με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου έδωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ερώτηση αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως».

«Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό.

10:25 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

