Μαρινάκης για Τσίπρα: Tην τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και θάλασσες, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο

Enikos Newsroom

πολιτική

Μαρινάκης

Για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο δεν απασχολούν τον δικό μας πολιτικό χώρο, ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε και να προβλέψουμε αυτά που θα συμβούν.  Θυμόμουν μία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015 σε φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη και έψαξα και την βρήκα» είπε ο κ. Μαρινάκης και διάβασε τη συγκεκριμένη δήλωση.

“Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας. Αλλά είμαστε ένας λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και κυρίως δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες προκειμένου να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια”. 

«Άρα την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:  «Όπως και να έχει, νομίζω ότι η παραίτηση του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο γιατί εδώ και παραπάνω από δύο χρόνια, ως βουλευτής Πειραιά, ο κ. Τσίπρας δεν έκανε την οποιαδήποτε παρέμβαση ή ομιλία στην Ολομέλεια, δεν έκανε την οποιαδήποτε ερώτηση. Άρα, νομίζω ότι κοινοβουλευτικά η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι αδιάφορη.  Γενικά μιλώντας, είναι κάτι που αφορά έναν άλλο πολιτικό χώρο, τις εξελίξεις του οποίου σίγουρα θα παρακολουθήσουμε, αλλά ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε έχει κάποιο νόημα να σχολιάσουμε».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το σημείο που αποθηκεύεται το λίπος στο σώμα μπορεί να δείχνει τον κίνδυνο για καρκίνο – Πού κατέληξε νέα μελέτη

Χρόνιες ασθένειες: Πώς μπορούμε να τις προλάβουμε, σύμφωνα με μελέτη

Ακίνητα: Πόσα άλλαξαν χέρια το πρώτο 8μηνο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις γονικές παροχές

Βουλή: Κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026 – Τι προβλέπει για ανάπτυξη και πρωτογενές πλεόνασμα

Τι σημαίνει η φράση «Δράξασθε παιδείας» και από πού προέρχεται

Οι συλλέκτες ενέργειας ξεπερνούν την απόδοση Carnot χρησιμοποιώντας μη θερμικές καταστάσεις ηλεκτρονίων
περισσότερα
13:52 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Μαρινάκης: Η σχέση μας με την Κύπρο θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου

Την απόλυτη συμπόρευση και ταύτιση ως προς τη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας –...
12:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Άρχισε η νέα κοινοβουλευτική περίοδος μετά τον καθιερωμένο αγιασμό – Ιερώνυμος: «Όλοι μαζί να τιμήσουμε την ενότητα και την αγάπη μεταξύ μας»

Με τον καθιερωμένο αγιασμό, από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και τα μέλη...
12:44 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Καραμέρος: Πράξη υπέρβασης η παραίτηση Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα

Ως «πράξη υπέρβασης» χαρακτηρίζει ο Γιώργος Καραμέρος την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βο...
12:34 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Πολάκης για παραίτηση Τσίπρα: Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»

Ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα social media σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης