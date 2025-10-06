Μαρινάκης για Τσίπρα: Tην τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και θάλασσες, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο

Για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό του αξίωμα, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο δεν απασχολούν τον δικό μας πολιτικό χώρο, ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε και να προβλέψουμε αυτά που θα συμβούν. Θυμόμουν μία δήλωση του Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015 σε φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη και έψαξα και την βρήκα» είπε ο κ. Μαρινάκης και διάβασε τη συγκεκριμένη δήλωση.

“Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας. Αλλά είμαστε ένας λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και κυρίως δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες προκειμένου να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια”.

«Άρα την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Όπως και να έχει, νομίζω ότι η παραίτηση του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο γιατί εδώ και παραπάνω από δύο χρόνια, ως βουλευτής Πειραιά, ο κ. Τσίπρας δεν έκανε την οποιαδήποτε παρέμβαση ή ομιλία στην Ολομέλεια, δεν έκανε την οποιαδήποτε ερώτηση. Άρα, νομίζω ότι κοινοβουλευτικά η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι αδιάφορη. Γενικά μιλώντας, είναι κάτι που αφορά έναν άλλο πολιτικό χώρο, τις εξελίξεις του οποίου σίγουρα θα παρακολουθήσουμε, αλλά ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε έχει κάποιο νόημα να σχολιάσουμε».