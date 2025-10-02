Λάρισα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 77χρονος που συμμετείχε στην ομάδα που έψαχνε για λίρες – Τη Δευτέρα απολογούνται τα 2 αδέλφια

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Λάρισα, Γόννοι, Λίρες

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 77χρονος που συμμετείχε στην υπόθεση της αναζήτησης λιρών στην περιοχή των Γόννων, στην Λάρισα η οποία είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 53χρονου που συμμετείχε σε ομάδα τεσσάρων ατόμων που αναζητούσαν λίρες.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν ήξερε ότι η περιοχή του Ολύμπου είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Δήλωσε συντετριμμένος για το θάνατο του 53χρονου και τόνισε ότι ήταν αυτός που ειδοποίησε για βοήθεια.

Τη Δευτέρα, σύμφωνα με το ERTNews, θα απολογηθούν τα αδέλφια που συμμετείχαν στην ανασκαφή και την έρευνα για λίρες. Σήμερα μετά την παρέλευση του αυτοφώρου παραδόθηκαν στις αστυνομικές Αρχές. Τα δύο αδέλφια είχαν τραπεί σε φυγή, μετά το ατύχημα μέσα στη στοά και η αστυνομία τους αναζητούσε.

Τέλος αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους ο αδελφός τους μια και σε αυτόν ανήκε η άδεια του οχήματος που βρέθηκε κοντά στη σπηλιά και κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Πνευμοθώρακα υπέστη ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων

Από πνευμοθώρακα φαίνεται πως έχασε τη ζωή του ο 53χρονος άνδρας, ο οποίος στην προσπάθειά του να εντοπίσει κρυμμένο θησαυρό στους Γόννους, εγκλωβίστηκε σε σπηλιά.

Όπως μετέδωσε το Thesspost, σύμφωνα με τα πρώτα ιατρικά ευρήματα, ο άτυχος άνδρας από την πτώση του στην σπηλιά σε βάθος 23 μέτρων υπέστη πνευμοθώρακα, που πρακτικά προκαλεί την κατάρρευση του πνεύμονα, αλλά και κάταγμα στο πόδι.

Πώς έγινε η τραγωδία

Ο άνδρας, παγιδεύτηκε στη σπηλιά, καθώς με μια ομάδα ανδρών επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες. Ωστόσο, ένα ατύχημα τους ανάγκασε να ειδοποιήσουν τις Αρχές μέσω του 112.

Συγκεκριμένα, ο τραυματίας εγκλωβίστηκε στη σπηλιά όπου κατέβηκε ψάχνοντας για τον θησαυρό. Συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν από το σημείο και αναζητούνται από τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

