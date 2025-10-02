Αφροδίτη Λατινοπούλου για Ιάσονα Αποστολόπουλο: «Ας σας κρατήσουν τώρα εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό»

«Ας σας κρατήσουν τώρα εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό». Αυτό αναφέρει η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου, σχολιάζοντας ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, ο οποίος συμμετέχει στην αποστολή που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Συγκεκριμένα, επέβαινε στο «Οξυγόνο», ένα από τα σκάφη που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ.

Η τοποθέτηση της κ. Λατινοπούλου ήρθε με αφορμή παλαιότερη ανάρτηση του ακτιβιστή, από τις 3 Ιουνίου. Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος δήλωνε: «Λέγομαι Ιάσονας Αποστολόπουλος και είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ και κρατούμαι παρά τη θέλησή μου».

Η σχετική ανάρτηση του Ιάσονα Αποστολόπουλου

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, απαντώντας στο περιεχόμενο του βίντεο, ανέφερε σε story στο Instagram: «Τι λέει ρε παιδί μου, σοβαρά; Άχου και δεν μας νοιάζει. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχετε φιλοτιμηθεί να πάτε στα κατεχόμενα της Κύπρου, ούτε ποτέ νοιαστήκατε να κάνετε κάτι για τις δεκάδες χιλιάδες σφαγές χριστιανών. Ας σας κρατήσουν τώρα εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό».