Πάνος Ρούτσι: Τις επόμενες ώρες η απόφαση για το αίτημά του

Την απάντησή της επί του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ώρες η Δικαιοσύνη.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, με απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, αναμένεται να επιτραπεί η εκταφή του γιου του, όχι μόνο για ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA, αλλά και για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός θανάτου.

Πάντως, μέχρι στιγμής, δεν επιβεβαιώνεται επισήμως, ούτε από την δικηγόρο του απεργού πείνας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν γίνει δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα των άλλων συγγενών.

Στην περίπτωση που υπάρξει αυτή η σημαντική εξέλιξη, δεν θα ανοίξει ξανά η ανάκριση για την κεντρική δικογραφία σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, γιατί επίκειται ο προσδιορισμός της δίκης. Θα είναι μία ξεχωριστή δικογραφία και όποια στοιχεία προκύψουν, θα προσκομιστούν όταν το δικαστήριο ξεκινήσει να εκδικάζει την υπόθεση.

Αν γίνουν δεκτά τα αιτήματα, η εκταφή θα γίνει με ορισμό πραγματογνώμονα από την πλευρά της Δικαιοσύνης, ενώ οι συγγενείς θα ορίσουν τους δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία και να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα.

Σημειώνεται ότι τον Πάνο Ρούτσι επισκέφθηκε νωρίτερα στο Σύνταγμα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, για να εκφράσει τη στήριξή του.  «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να δω αυτό τον άνθρωπο που υποφέρει» δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος.

 

 

 

