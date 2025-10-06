Παύλος Μαρινάκης για Πάνο Ρούτσι: Είμαστε δίπλα στον άνθρωπο αυτόν – Αδίστακτη η Κωνσταντοπούλου

Για τους ακτιβιστές που πήγαν στη Γάζα, για τον Πάνο Ρούτσι και το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο απάντησε μεταξύ άλλων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σε ερώτηση για συνταξιούχο που δεν μπορούσε να πάρει τα φάρμακά του έπειτα από χειρισμούς του Ισραήλ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρά το νόμο μεταχείριση Έλληνα πολίτη, θα υπάρχει η προβλεπόμενη αντίδραση. «Η Ελλάδα έχει πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες γύρω από την κατάσταση στη Γάζα, υπέρ παύσης του πυρός και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, έχει πρωταγωνιστήσει στο μεγαλύτερο ψήφισμα, έχει ξεκάθαρη στάση και θέση που υπαγορεύεται από τα εθνικά συμφέροντα τα οποία για την κυβέρνηση είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις της», ανέφερε.

Για το κόστος της επιστροφής των ακτιβιστών που πήγαν στη Γάζα ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως προέχει η επιστροφή τους στη χώρα. «Ας έρθουν με το καλό και εδώ είμαστε να απαντήσουμε και σε αυτό το εύλογο ερώτημα αλλά δεν είναι της παρούσης», πρόσθεσε.

Για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «αυτοί που είδαν πανικό ζουν σε άλλη χώρα». Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί με όρους ωραρίων καταστημάτων και το ότι έγινε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό μόνο λογικό είναι.

«Οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου ήταν, είναι και θα είναι ισχυρές. Δεν πρόκειται να διαταραχθούν. Ήταν σαφής και ο Κύπριος Πρόεδρος. Η Ελλάδα με την Κύπρο είναι στο καλύτερο σημείο από ποτέ. Μιλάμε για συγκεκριμένο έργο το οποίο θα προχωρήσει υπό τον όρο να προχωρήσουν τα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια. Είναι έργο που θα ωφελήσει την Κύπρο. Τα χρήματα δεν μπορεί να είναι μόνο πίσω από τη μία πλευρά. Επαναλαμβάνουμε ότι το έργο δεν θα επηρεάσει τις εν συνόλω πολύ ισχυρές σχέσεις και δεσμούς με την Κύπρο», πρόσθεσε.

Για τον πρόεδρο της ΑΔΜΗΕ και όσα είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «απάντησε ο υπουργός ενέργειας» και σημείωσε ότι «το ελληνικό δημόσιο δεν εκβιάζει» καθώς και ότι «η καλύτερη απάντηση δίνεται από τον Πρόεδρο της Κύπρου».

Σε ερώτηση αν η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά την ελληνική πλευρά, είπε ότι δεν την αφορά και δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με αυτό.

Για τον απεργό πείνας κ. Ρούτσι και δηλώσεις βουλευτών της ΝΔ υπέρ του αιτήματός του, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως η κυβέρνηση πριν και πάνω από όλα στάθηκε στο πλευρό ενός πατέρα ο οποίος διεκδικεί το οποιοδήποτε πιστεύει στη μνήμη του παιδιού του και για την αλήθεια.

«Αυτονόητη δήλωση σε ανθρώπινο επίπεδο», τόνισε. «Ήμασταν, είμαστε και παραμένουμε δίπλα στον άνθρωπο αυτόν σε ανθρώπινο επίπεδο», σημείωσε. «Δεν είναι όλα τα κόμματα ίδια και δεν είναι όλοι οι πολιτικοί χώροι ίδιοι. Ανήκω σε ένα κόμμα και μια κυβέρνηση που έχουμε μάθει πως όταν θεσμικά εκπροσωπούμε μια εξουσία, όσο και αν ένα ζήτημα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο -και αντιλαμβάνομαι και το αίτημα της κοινής γνώμης- εμείς ποτέ να μην μπαίνουμε στον πειρασμό να παρεμβαίνουμε στη δικαστική εξουσία. Δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να φύγουμε από αυτή την κόκκινη γραμμή. Είμαστε δίπλα στον άνθρωπο αυτόν. Το τι θα αποφασιστεί θα το απαντήσει η δικαιοσύνη. Απαγορεύεται μέχρι να βγουν αυτές οι απαντήσεις, να προδικάζουμε τις απαντήσεις της. Δηλώσεις όπως αυτές που έκανε η κ. Κωνσταντοπούλου για τον κ. Γεωργιάδη, δεν μπορώ να θυμηθώ ότι έχουν ξαναγίνει. Ένας άνθρωπος που παριστάνει τον θεματοφύλακα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών με ιδιοτελή κίνητρα, ένας άνθρωπος ο οποίος στη Βουλή προσέβαλε τη μνήμη ενός εκ των νεκρών επειδή δεν της αρέσει αυτός ο νεκρός, μπορεί να τα κάνει όλα. Είναι αδίστακτη. Έχει ιδιοτέλεια και γύρω από τον άνθρωπο αυτόν. Το βλέπει σαν ευκαιρία να καθυστερήσει τη δίκη. Η κοινωνία αξιολογεί τα κίνητρά της», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει διαφοροποίηση του κ. Δένδια, απάντησε πως «όλοι μας στεκόμαστε σε ανθρώπινο επίπεδο δίπλα στον απεργό πείνας» και πως «η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητήσει από τη δικαιοσύνη να πάρει την α’ ή τη β απόφαση. Ο κ. Δένδιας το ξεκαθάρισε στη Βουλή αλλά επειδή δεν βολεύει η παράθεση αυτού του αποσπάσματος δεν το θυμίζουν κάποια Μέσα Ενημέρωσης».

Για την πτώση της κυβέρνησης στη Γαλλία ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως δεν επηρεάζεται η στρατηγική μας σχέση. «Η πολιτική σταθερότητα που είναι ζητούμενο για όλο και περισσότερα κράτη, στην Ελλάδα είναι κάτι που το έχουμε κατακτήσει. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε ως κεκτημένο. Η σταθερότητα από μόνη της δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Αλλά χωρίς σταθερότητα δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι καλύτερο», συμπλήρωσε.

Σχετικά με δηλώσεις του κ. Κυρανάκη υπέρ της επαναπροσέγγισης με τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στη ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός έχει πει ότι η διαγραφή ήταν μια εξέλιξη που δεν την επεδίωξε, δεν ήταν ευχάριστη και αυτό τα λέει όλα. «Είναι αυτονόητο ότι η αποχώρηση, η διαγραφή ενός πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου δεν μας χαροποιεί», πρόσθεσε.

Σε επόμενη σχετική ερώτηση ανέφερε πως «προφανώς δεν είναι κανένας αρνητικός να επιστρέψει» προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε μία εξωτερική πολιτική η οποία ψηλώνει συνολικά τη χώρα».

«Δεν θυμάμαι άλλο πρωθυπουργό και άλλη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας να έχει τέτοια υπεροχή και να είναι με διψήφια διαφορά από το όποιο δεύτερο κόμμα», ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν για πολιτικές εξελίξεις και τα οποία είπε «ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Σε ερώτηση για δηλώσεις του κ. Μπουκώρου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη το οποίο ανήκει σε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι οι απαντήσεις θα δοθούν στην επόμενη συνεδρίαση της εξεταστικής και πως «είναι ενδεικτική η αποκάλυψη αυτή γιατί ο κ. Ανδρουλάκης ήθελε προανακριτική μόνο για δύο πρώην υπουργούς και όχι εξεταστική» καθώς και ότι «ο τρόπος που αντιδρά το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι φοβάται». Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι προεκτάσεις είναι πολλές και «θα τα δούμε όλα».