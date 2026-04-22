Κεφαλονιά: «Υπήρξαν τυπικές επικοινωνίες το μοιραίο βράδυ, δεν με προσκάλεσε στο δωμάτιο» λέει ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτούς

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Τυπικές επαφές δήλωσε πως είχε με την 19χρονη Μυρτώ ο σύντροφός της, το μοιραίο βράδυ που έχασε την ζωή της στην Κεφαλονιά.

«Υπήρξαν τυπικές επικοινωνίες, όπως κάθε άνθρωπος θα έβγαινε με την κοπέλα του και, όταν πήγαινε σπίτι του, θα της έστελνε μήνυμα» ανέφερε, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Πρόσθεσε πως δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική συνομιλία ανάμεσά τους. «Δεν έχουμε πει κάτι, μωρέ. Μου λέει ότι με είδε στην παραλιακή, της λέω “δεν σε είδα”, γιατί όντως δεν την είδα. Αυτά», είπε.

Παράλληλα επεσήμανε πως είχε αφήσει τη 19χρονη μαζί με την Ολίβια, ενώ στη συνέχεια έφυγε για να επιστρέψει σπίτι του. «Την άφησα, γιατί εγώ πήγα σπίτι να πάρω ένα powerbank».

Σχετικά με το εάν υπήρξε κάποια πρόσκληση από την πλευρά της 19χρονης για να πάει στο δωμάτιο όπου βρισκόταν με τους τρεις συλληφθέντες, ο ίδιος είπε «όχι δεν με προσκάλεσε κάπου».

 

