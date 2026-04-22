Σοκ στη Νέα Ιωνία: Οδηγός απείλησε με όπλο υπαλλήλους καθαριότητας

Ένας άνδρας απείλησε με όπλο υπαλλήλους καθαριότητας στη Νέα Ιωνία, τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/04), καθώς, όπως ισχυρίστηκε, του χτύπησαν με έναν κάδο το αυτοκίνητό του.

Το περιστατικό φέρεται πως συνέβη στις 04:40, οπότε και το απορριμματοφόρο βρισκόταν επί της οδού Βοσπόρου.

Τότε, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στις Αρχές ο εργαζόμενος, τους προσέγγισε ο άγνωστος άνδρας, και τους επιτέθηκε φραστικά, γιατί, όπως είπε, χτύπησαν με έναν κάδο το αυτοκίνητό του, και τους έδειξε το όπλο που έφερε στη ζώνη του.

Στη συνέχεια ο νεαρός επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του, το οποίο ήταν χωρίς πινακίδες, και διέφυγε.