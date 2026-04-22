Σοκ στη Νέα Ιωνία: Οδηγός απείλησε με όπλο υπαλλήλους καθαριότητας

Enikos Newsroom

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Ένας άνδρας απείλησε με όπλο υπαλλήλους καθαριότητας στη Νέα Ιωνία, τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/04), καθώς, όπως ισχυρίστηκε, του χτύπησαν με έναν κάδο το αυτοκίνητό του.

Το περιστατικό φέρεται πως συνέβη στις 04:40, οπότε και το απορριμματοφόρο βρισκόταν επί της οδού Βοσπόρου.

Τότε, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στις Αρχές ο εργαζόμενος, τους προσέγγισε ο άγνωστος άνδρας, και τους επιτέθηκε φραστικά, γιατί, όπως είπε, χτύπησαν με έναν κάδο το αυτοκίνητό του, και τους έδειξε το όπλο που έφερε στη ζώνη του. 

Στη συνέχεια ο νεαρός επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του, το οποίο ήταν χωρίς πινακίδες, και διέφυγε.

Διαβήτης τύπου 1: Επιστημονική ανακάλυψη βάζει τέλος στις ενέσεις ινσουλίνης

Καρκίνος του μαστού: 4 ύπουλα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε, πέρα από το εξόγκωμα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως και την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ποιοι ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση σήμερα

Η αστοχία της AI αποτελεί πρόβλημα εμπειρίας πελατών – Είναι η πολυτροπική τεχνολογία η λύση;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
10:51 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ζάκυνθος: Εφιάλτης για 43χρονη στα χέρια του πρώην συντρόφου της – Ο δράστης επιτέθηκε στους αστυνομικούς και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο τα τελευταία 24ωρα,...
08:41 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κίνηση: «Απέραντα πάρκινγκ» Κηφισός, Κηφισίας και Πειραιάς – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κίνηση έχει μετατρέψει σε ένα απέραντο «πάρκινγκ» αρκετούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμ...
08:20 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για την 43χρονη Ελευθερία μετά τον θάνατο του πρώην συντρόφου της – Πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκ...
08:13 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Τροχαίο στο Κορωπί: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου – Σοβαρά τραυματισμένος ένας 21χρονος

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν βαριά τραυματισμένο αναβάτη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης