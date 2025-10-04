Έβρος: Στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν με 147 όπλα 

Από τις έξι το πρωί έχουν προσαχθεί στα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οι 13 Τούρκοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στην περιοχή Τυχερού Σουφλίου, να μεταφέρουν 147 πιστόλια τα οποία είχαν σε σάκους, λίγα λεπτά μετά το πέρασμά τους από τον ποταμό Έβρο, προερχόμενοι από την Τουρκία.

«Υπήρχαν πληροφορίες ότι με κάποιο τρόπο θα προσπαθούσαν να εισάγουν αυτόν τον οπλισμό στη χώρα μας, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία βέβαια. Γι’ αυτό και χρειάστηκε οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκης να παραμείνουν αρκετές ώρες στην παραμεθόριο περιοχή.

Μάλιστα, με τη συνδρομή ειδικής ομάδας της Αλεξανδρούπολης, για να διαπιστώσουν αν έχει γίνει όντως η παράνομη είσοδος αυτών των ατόμων και πού ακριβώς κρύβονταν. Τα άτομα αυτά κρύβονταν σε σημείο με υψηλή βλάστηση για να μην μπορούν να γίνουν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς», αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Για τις μεγάλες ποσότητες μεταλλικών εξαρτημάτων που επίσης βρέθηκαν, η Κ. Δημογλίδου ανέφερε: «Ο αριθμός των εξαρτημάτων μας δείχνει ότι θα μπορούσε να δημιουργηθούν τουλάχιστον ακόμη 30 λειτουργικά όπλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, προσθέτοντας ουσιαστικά κάποια πλαστικά μέρη τα οποία έλειπαν από αυτά. Το έχουμε δει στο παρελθόν να δημιουργούνται τέτοια μέρη με εκτυπωτές 3D».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. τα όπλα αυτά «δεν θα κατέληγαν μόνο σε μία πόλη, όπως για παράδειγμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που ήταν ο πλησιέστερος ίσως προορισμός, ακόμη και στην Αττική ή και σε άλλες πόλεις, όπου θα μπορούσαν να διοχετεύσουν σε εγκληματικά χέρια μέσα σε πολλά εισαγωγικά αυτόν τον οπλισμό».

Τα πρώτα λόγια των συλληφθέντων στους αστυνομικούς

Ότι περίμεναν στην γειτονική χώρα, όταν τους πλησίασε ένας άνδρας και τους έδωσε κάποιες βαλίτσες, ήταν τα πρώτα λόγια των 13 Τούρκων στους αστυνομικούς.

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, οι επτά άνδρες και οι έξι γυναίκες φαίνεται ακόμη πως ισχυρίστηκαν στους αστυνομικούς, πως ο εν λόγω άνδρας τους είπε ότι θα τους περίμενε απέναντι, στην Ελλάδα, ένας συνεργός για να τις παραλάβει.

Ωστόσο, όπως υποστήριξαν, δεν τους είπε τι περιείχαν οι βαλίτσες. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν το συγκεκριμένο πρόσωπο, ώστε να δουν, εάν ευσταθούν οι ισχυρισμοί των 13 Τούρκων, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει και τα κινητά τους τηλέφωνα.